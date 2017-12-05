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Эдмар может вернуться в Металлист 1925

Также харьковчане подписали предварительные контракты с двумя молодыми бразильцами

  • 05.12.2017 14:14
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Металлист 1925. Эдмар
© Металлист 1925. Эдмар

Президент «Металлиста 1925» Сергей Стороженко рассказал о кадровых планах харьковской команды.

— Эдмар помог «Металлисту 1925», но уехал в США. Вы ранее говорили, что он может вернуться весной. Есть уже какая-то конкретная информация на этот счет?
— Эдмар — наш большой друг. У нас полное взаимное доверие, и мы ценим его как человека и футболиста. Когда мы договорились о совместной работе, то имелось в виду, что Эдмар, уладив семейные дела, если будет возможность, вернется, чтобы помочь команде в третьем круге чемпионата. Эдмар не отказывался от наших совместных планов. Мы всегда его ждем, потому что он хороший человек и футболист. И вообще Эдик, как его называют в Харькове, в свои 37 лет может нам помочь в третьем круге Второй лиги. А может быть, даже в первом круге Первой лиги. Посмотрим, как все сложится. Мы на него рассчитываем.

— То есть, Эдмар готов остаться и помочь команде, если она выйдет в Первую лигу?
— Это будет зависеть от многих факторов. Думаю, что в третьем круге Второй лиги он нам поможет, а о Первой лиге мы с ним пока не говорили. Рассчитываем, что такие переговоры состоятся.

— Как вы считаете, тот состав, что есть у «Металлиста 1925» сейчас, готов удачно выступить в Первой лиге? Или придется хорошо потрудиться на трансферном рынке?
— Несомненно, нам придется трудиться на трансферном рынке, чем мы сейчас и занимаемся. Пока мы не готовы к матчам уровня Первой лиги, но у нас есть время, весенняя часть чемпионата и перерыв перед возможным переходом в Первую лигу, который мы рассчитываем использовать для точечного укомплектования. У нас есть молодежная команда «Металлист Юниор», которой руководит Сергей Валяев, и специалисты видят в ней футболистов, которые будут привлечены к сборам, и, возможно, кто-то окажется в заявке главной команды клуба.

— Может быть, вы готовы озвучить, на какие позиции рассматриваются игроки?
— Могу вам сказать, что два предварительных контракта нами уже подписано. Это два молодых футболиста из Бразилии. Но это контракты предварительные. Они приедут в январе и приступят к работе с командой. И если до марта, пока будет открыто трансферное окно, эти футболисты подтвердят свой класс и будут нужны клубу, то мы подпишем с ними уже полноценные контракты. А по другим позициям мы в переговорном процессе. Недавно, например, наш генеральный директор Владимир Линке озвучивал необходимость усиления центральной зоны, нужны хорошие креативные хавы. Рассматриваются также кандидатуры на позиции защитников. Возможно, центрального нападающего. В команде, которая ставит перед собой высокие цели, должна быть конкуренция. 

Источник — Footboom

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