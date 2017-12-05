Два украинца покинули Динамо Тбилиси

Серебряный призер чемпионата Грузии 2017 - тбилисское «Динамо», объявил о кадровых изменениях в составе команды. После окончания сезона из команды ушли украинцы: Сергей Литовченко и Богдан Мышенко.

Голкипер Литовченко провел в сезоне 29 матчей, из которых 16 были «сухими», а также пропустил 13 мячей. У правого защитника Мышенко - 15 поединков.

Кроме того, ушел из команды бывший игрок симферопольской «Таврии» нигерийский защитник Мохаммед Алию, у которого всего 2 матча за тбилисское «Динамо».