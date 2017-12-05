Вида не сыграет с Партизаном

В поединке заключительного тура группового турнира Лиги Европы Александр Хацкевич вынужден будет обходиться без основного защитника – Домагоя Виды.
Хорват, пропускавший также поединок со «Скендербеу», не залечил мышечную травму. Об этом рассказал партнер Виды - Александар Пантич.
«Настроение перед матчем с «Партизаном» хорошее. Вида? Он мой сосед по комнате, но он не сыграет против «Партизана» из-за травмы. Он мой лучший друг в «Динамо». Еще есть Пиварич, мы все вместе дружим», – сказал Пантич.
Отметим, что в январе Домагой Вида в статусе свободного агента перейдет в «Бешикташ».
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