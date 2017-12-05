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Автомобиль Дениса Гармаша могли расстрелять из-за долгов

Porsche Panamera Гармаша был расстрелян из автомата на паркинге

  • 05.12.2017 13:13
  • 4215 просмотров
  • 11 комментария
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Происшествие случилось в подземном паркинге на Днепровской набережной. Вызов в полицию поступил в семь утра.
 
Как рассказал полиции охранник паркинга, двое неизвестных из автомата обстреляли авто футболиста Porsche Panamera и скрылись на автомобиле. Правоохранители изъяли гильзы и направили на экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство».
 

По информации INSIDER со ссылкой на правоохранителей, причиной расстрела могли стать долги футболиста за игры на тотализаторе.

Напомним, что недавно у жены Дарио Срны — Мирелы Форич угнали автомобиль.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Milanist0
    online
      Milanist0, 05.12.2017 13:24
    +12
    Хулиганство...
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    Олександр Бондаренко
    online
      Олександр Бондаренко, 05.12.2017 13:38
    +4
    Сомневаюсь что Гармаш на тотализатаре играет,чушь(оно ему надо,у него столько денег что ему тотализатор и нах не нужен
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    jackie9
    online
      jackie9, 05.12.2017 13:45
    +3
    Инсайдер - это случайно не Палки-н?
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    Brian10
    online
      Brian10, 05.12.2017 13:52
    -8
    Может хоть этот инцидент заставит его в футбол играть, а не отбывать номер на поле. Всякое может быть, надеюсь Гармаш задумается.
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    crosdelena
    online
      crosdelena, 05.12.2017 13:54
    +1
    Сейчас Палкин начнёт набрасывать варианты происшедшего через "анонимные" источники и карманные СМИ
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    jackie9
    online
      jackie9, 05.12.2017 13:55
    +3
    Brian10, 05.12.2017 13:52
    Может хоть этот инцидент заставит его в футбол играть, а не отбывать номер на поле. Всякое может быть, надеюсь Гармаш задумается.

    Ты смотрел последний матч Динамо? Гармаш был одним из лучших. Гол+пас говорят сами за себя. Так о каком "отбывании номера" ты говоришь? Не пори чушь!!!
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    vit-2
    online
      vit-2, 05.12.2017 13:58
    +4
    А я цілком припускаю реальність версії з тоталізатором, чи просто з боргами, хай і в якійсь іншій сфері , принаймі це логічне пояснення - винен гроші, а таким чином його хотіли налякали.
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    fcshahray
    online
      fcshahray, 05.12.2017 14:14
    +3
    Хулиганство????? После этого так и хочится пойти и похулиганить!!!
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    googlt
    online
      googlt, 05.12.2017 14:30
    +4
    Ахах, хулиганство? Мне казалось хулиганство это поцарапать или расписать автомобиль,ну никак не расстрелять.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 05.12.2017 14:32
    +2
    Не удивлюсь, если это правда. Игромания - опасная и распространенная штука даже для очень обеспеченных людей.
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    Sanya Gibay
    online
      Sanya Gibay, 05.12.2017 14:45
    0
    За то гимн поет, а сливы, договорняки и ставки, это не к денису (читай дк)
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