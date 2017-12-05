Автомобиль Дениса Гармаша могли расстрелять из-за долгов

Происшествие случилось в подземном паркинге на Днепровской набережной. Вызов в полицию поступил в семь утра.
Как рассказал полиции охранник паркинга, двое неизвестных из автомата обстреляли авто футболиста Porsche Panamera и скрылись на автомобиле. Правоохранители изъяли гильзы и направили на экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство».
По информации INSIDER со ссылкой на правоохранителей, причиной расстрела могли стать долги футболиста за игры на тотализаторе.
Напомним, что недавно у жены Дарио Срны — Мирелы Форич угнали автомобиль.
Источник — Facebook.com
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Ты смотрел последний матч Динамо? Гармаш был одним из лучших. Гол+пас говорят сами за себя. Так о каком "отбывании номера" ты говоришь? Не пори чушь!!!
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