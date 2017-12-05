Последние комментарии

Автомобиль Дениса Гармаша могли расстрелять из-за долгов 14:45 — Sanya Gibay За то гимн поет, а сливы, договорняки и ставки, это не к денису (читай дк)

Нет ничего лучше плохой погоды? 14:41 — densing Я как раз, внимательно всё читал, поэтому и написал свой пост в ответ на вашу публикацию !!! Во...