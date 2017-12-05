Антирекорд Рамоса, осечки грандов и характер Атлетико

Интрига тура
Если вы не следите за матчами Примеры и случайно наткнулись на результаты игр 14-го тура испанской лиги, то, как минимум, вы можете быть удивлены. Да что там – даже самые преданные фанаты Ла Лиги могут недоумевать, глядя на результаты матчей минувшего уик-энда. Особенно, если те самые «преданные фанаты» -- вдобавок еще и любители ставок.
Что-то пошло не так уже в матче «Барселоны» против галисийской «Сельты». Уже на первых минутах «Сельта» лишилась Серхи Гомеса, против которого грубо сыграл Луис Суарес, нанеся Гомесу травму. Защитник «кельтов» отправился в лазарет, а наставник «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ был вынужден делать замену. Однако «Сельта» не спешила опускать руки и, воспользовавшись провалом в обороне «Барселоны», Аспас забил гол в ворота тер Штегена.
Не прошло и пяти минут, как каталонцы отыгрались -- Месси забил после паса от Паулиньо. Вскоре Суарес отправил в ворота соперника еще один мяч. Однако гол был не засчитан из-за офсайда. Как видно на повторе – несуществующего.
Суаресу удалось забить во втором тайме, когда «Сельта» изменила стиль игры в пользу оборонительного футбола. «Кельты» почти не атаковали, плотно прижавшись к своим воротам. Это, однако, не помогло удержать их ворота «сухими» во втором тайме. После передачи от Альбы, на 62-й минуте матча, Суарес вывел свою команду вперед.
После пропущенного гола футболисты «Сельты» активизировались и понемногу начали выбираться в контратаки. В одной из них Аспас убежал от Умтити, который по ходу «погони» получил травму. Яго сделал передачу на Макси Гомеса, который и отправил мяч в ворота «Барсы».
Дальше начался какой-то сюрреализм – то Пике, то Месси не реализовали просто убойные моменты.
Характер тура
«Атлетико» должен был быть весьма мотивирован потерей очков каталонской «Барселоной». Так что в матче против баскского «Реал Сосьедада» мадридцы должны были приложить максимум усилий для победы. Однако у басков на этот счет были свои планы – футболисты «Ла Реала» играли очень здорово, несмотря на статус «андердога» в матче.
Стартовый натиск «Сосьедада» вылился в фол Облака в своей штрафной, за что баски получили право пробивать пенальти. С ударом справился Виллиан.
После пропущенного гола, мадридцы бросились атаковать ворота соперника с двойной силой, однако подопечным Симеоне не хватало точности и удачи.
И только во втором тайме мадридцы сумели прийти в себя и на 63-й минуте Филипе Луис восстановил паритет в поединке. А на 88-й минуте Гризманн вывел свою команду вперед.
Таким образом, беспроигрышная серия «кольчонерос» в Ла Лиге составила уже 18 матчей (с учетом прошлого сезона).
Победа тура
А вот «Севилья» в 14-м туре своих фанатов порадовала. Голы Бен Йеддера и Крон-Дели забили по мячу в ворота «Депора».
Таким образом, «Севилья» , по итогам 14-ти туров делит 4-е место турнирной таблицы с мадридским «Реалом», с которым андалусийцам предстоит матч уже через неделю.
Отличный подарок для главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо, который в воскреснье был выписан из больницы после перенесенной операции в связи с раком простаты.
Скука тура
Скучные нули в Бильбао. В этом сезоне – не новое определение матчей «Атлетика» который, перед 14-м туром, имел серию без побед, состоящих из пяти игр.
Так что перспектива противостояния с мадридским «Реалом» едва ли выглядела радужно для басков. На деле же оказалось, что мадридцы не играли на голову выше команды, расположившейся возле зоны вылета (несмотря на предматчевые прогнозы).
Что тут говорить, если футболисты «Реала» лишь четыре раза попали в створ ворот соперника… При этом, ни один из этих ударов не увенчался голом.
Самым интересным событием в этом монотонном матче было удаление Серхио Рамоса, которое стало 19-м для испанского защитника в родном чемпионате. А это новый рекорд Примеры. Ну или антирекорд.
Фото: lfp.es
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
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