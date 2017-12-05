Антирекорд Рамоса, осечки грандов и характер Атлетико

Интрига тура

Если вы не следите за матчами Примеры и случайно наткнулись на результаты игр 14-го тура испанской лиги, то, как минимум, вы можете быть удивлены. Да что там – даже самые преданные фанаты Ла Лиги могут недоумевать, глядя на результаты матчей минувшего уик-энда. Особенно, если те самые «преданные фанаты» -- вдобавок еще и любители ставок.

Что-то пошло не так уже в матче «Барселоны» против галисийской «Сельты». Уже на первых минутах «Сельта» лишилась Серхи Гомеса, против которого грубо сыграл Луис Суарес, нанеся Гомесу травму. Защитник «кельтов» отправился в лазарет, а наставник «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ был вынужден делать замену. Однако «Сельта» не спешила опускать руки и, воспользовавшись провалом в обороне «Барселоны», Аспас забил гол в ворота тер Штегена.

Не прошло и пяти минут, как каталонцы отыгрались -- Месси забил после паса от Паулиньо. Вскоре Суарес отправил в ворота соперника еще один мяч. Однако гол был не засчитан из-за офсайда. Как видно на повторе – несуществующего.

Суаресу удалось забить во втором тайме, когда «Сельта» изменила стиль игры в пользу оборонительного футбола. «Кельты» почти не атаковали, плотно прижавшись к своим воротам. Это, однако, не помогло удержать их ворота «сухими» во втором тайме. После передачи от Альбы, на 62-й минуте матча, Суарес вывел свою команду вперед.

После пропущенного гола футболисты «Сельты» активизировались и понемногу начали выбираться в контратаки. В одной из них Аспас убежал от Умтити, который по ходу «погони» получил травму. Яго сделал передачу на Макси Гомеса, который и отправил мяч в ворота «Барсы».

Дальше начался какой-то сюрреализм – то Пике, то Месси не реализовали просто убойные моменты.

«Барселоне» остается сетовать лишь на себя. Да, лайнсмен ошибся, отменив чистый гол, но ряд, так называемых, «фэйлов» у ворот соперника в концовке поединка , не красит «Барселону».

«Барселона» - «Сельта» - 2:2

Голы: Лионель Месси, 21, Луис Суарес, 62 - Яго Аспас, 18, Максимилиано Гомес, 70

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити (Томас Вермален, 72), Хорди Альба, Андрес Иниеста (Денис Суарес, 53), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Хосе Паулиньо, Лионель Месси, Луис Суарес, Иван Ракитич (Пако Алькасер, 79)

«Сельта»: Рубен Бланко, Андреу Фонтас, Серхи Гомес (Густаво-Даниэль Кабрал, 4), Даниэль Васс, Уго Мальо, Иван Вильяр (Факундо Ронкалья, 63), Хосабед Санчес (Педро-Пабло Эрнандес, 84), Пионе Систо, Станислав Лоботка, Максимилиано Гомес, Яго Аспас

Предупреждения: Луис Суарес, 1. Томас Вермален, 83. - Факундо Ронкалья, 74. Хосабед Санчес, 81. Даниэль Васс, 87. Пионе Систо, 92. Уго Мальо, 94.