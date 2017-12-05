Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Антирекорд Рамоса, осечки грандов и характер Атлетико

Sport.ua рассказывает о топ-событиях минувшего тура Ла Лиги

  • 05.12.2017 13:35
  • 571 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Антирекорд Рамоса, осечки грандов и характер Атлетико

Интрига тура

Если вы не следите за матчами Примеры и случайно наткнулись на результаты игр 14-го тура испанской лиги, то, как минимум, вы можете быть удивлены. Да что там – даже самые преданные фанаты Ла Лиги могут недоумевать, глядя на результаты матчей минувшего уик-энда. Особенно, если те самые «преданные фанаты»  -- вдобавок еще и любители ставок.

Что-то пошло не так уже в матче «Барселоны» против галисийской «Сельты». Уже на первых минутах «Сельта» лишилась Серхи Гомеса, против которого грубо сыграл Луис Суарес, нанеся Гомесу травму.  Защитник «кельтов» отправился в лазарет,  а наставник «Сельты» Хуан Карлос Унсуэ был вынужден делать замену. Однако «Сельта» не спешила опускать руки и, воспользовавшись провалом в обороне «Барселоны», Аспас забил гол в ворота тер Штегена.

Не прошло и пяти минут, как каталонцы отыгрались  -- Месси забил после паса от Паулиньо.  Вскоре Суарес отправил в ворота соперника еще один мяч. Однако гол был не засчитан из-за офсайда. Как видно на повторе – несуществующего.

Суаресу удалось забить во втором тайме, когда «Сельта» изменила стиль игры в пользу оборонительного футбола. «Кельты» почти не атаковали, плотно прижавшись к своим воротам. Это, однако, не помогло удержать их ворота «сухими» во втором тайме. После передачи от Альбы, на 62-й минуте матча, Суарес вывел свою команду вперед.

После пропущенного гола футболисты «Сельты» активизировались и понемногу начали выбираться в контратаки. В одной из них Аспас убежал от Умтити, который по ходу «погони» получил травму. Яго сделал передачу на Макси Гомеса, который и отправил мяч в ворота «Барсы».

Дальше начался какой-то сюрреализм – то Пике, то Месси не реализовали просто убойные моменты.

«Барселоне» остается сетовать лишь на себя. Да, лайнсмен ошибся, отменив чистый гол, но ряд, так называемых, «фэйлов» у ворот соперника в концовке поединка , не красит «Барселону».
 
«Барселона» - «Сельта» - 2:2
Голы: Лионель Месси, 21, Луис Суарес, 62 - Яго Аспас, 18, Максимилиано Гомес, 70
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити (Томас Вермален, 72), Хорди Альба, Андрес Иниеста (Денис Суарес, 53), Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Хосе Паулиньо, Лионель Месси, Луис Суарес, Иван Ракитич (Пако Алькасер, 79)
«Сельта»: Рубен Бланко, Андреу Фонтас, Серхи Гомес (Густаво-Даниэль Кабрал, 4), Даниэль Васс, Уго Мальо, Иван Вильяр (Факундо Ронкалья, 63), Хосабед Санчес (Педро-Пабло Эрнандес, 84), Пионе Систо, Станислав Лоботка, Максимилиано Гомес, Яго Аспас
Предупреждения: Луис Суарес, 1. Томас Вермален, 83. - Факундо Ронкалья, 74. Хосабед Санчес, 81. Даниэль Васс, 87. Пионе Систо, 92. Уго Мальо, 94.

Характер тура

«Атлетико» должен был быть весьма мотивирован потерей очков каталонской «Барселоной». Так что в матче против баскского «Реал Сосьедада» мадридцы должны были приложить максимум усилий для победы.  Однако у басков на этот счет были свои планы – футболисты «Ла Реала» играли очень здорово, несмотря на статус «андердога» в матче.

Стартовый натиск «Сосьедада» вылился в фол Облака в своей штрафной, за что баски получили право пробивать пенальти. С ударом справился Виллиан.

После пропущенного гола, мадридцы бросились атаковать ворота соперника с двойной силой, однако подопечным Симеоне не хватало точности и удачи.

И только во втором тайме мадридцы сумели прийти в себя и на 63-й минуте Филипе Луис восстановил паритет в поединке.  А на 88-й минуте Гризманн вывел свою команду вперед.

Таким образом, беспроигрышная серия «кольчонерос» в Ла Лиге составила уже 18 матчей (с учетом прошлого сезона).

«Атлетико» - «Реал Сосьедад» 2:1
Голы: Филипе Луис 63, Антуан Гризманн 88 - Виллиан Жозе 29 (пен.)
«Атлетико»: Ян Облак, Диего Годин, Филипе Луис, Томас Тейе, Коке, Антуан Гризманн (Аугусто Фернандес 90+1), Сауль Ньигес, Анхель Корреа (Янник Феррейра Карраско 70), Габи, Кевин Гамейро (Фернандо Торрес 70), Хосе Мария Хименес
«Реал Сосьедад»: Херонимо Рульи, Асьер Ильяраменди, Игор Субельдия, Иньиго Мартинес, Хаби Прието (Серхио Каналес 70), Виллиан Жозе, Ариц Элустондо, Давид Сурутуса, Микель Оярсабаль (Карлос Вела 90), Альваро Арсальюс, Кевин Родригеш
Предупреждения: Диего Годин 40 - Хаби Прието 50, Херонимо Рульи 73
 

Победа тура

А вот «Севилья» в 14-м туре своих фанатов порадовала.  Голы Бен Йеддера и Крон-Дели забили по мячу в ворота «Депора».

Таким образом, «Севилья» , по итогам 14-ти туров делит 4-е место турнирной таблицы  с мадридским «Реалом», с которым андалусийцам предстоит матч уже через неделю.

Отличный подарок для главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо, который в воскреснье был выписан из больницы после перенесенной операции в связи с раком простаты.

«Севилья» - «Депортиво» 2:0
Голы: Виссам Бен Йеддер 45+1, Микаэль Крон-Дели 78
«Севилья»: Давид Сория, Клеман Лангле, Виссам Бен Йеддер, Эвер Банега (Хесус Навас 85), Йоханнес Гайс, Гидо Писарро, Пабло Сарабия, Серхио Эскудеро, Франко Васкес (Микаэль Крон-Дели 69), Нолито (Хоакин Корреа 87), Габриэль Меркадо
«Депортиво»: Рубен, Хуанфран, Фернандо Наварро, Лукас Перес, Федерико Картабия (Карлес Хиль 77), Сидней, Адриан Лопес (Эмре Чолак 82), Федерико Вальверде, Гильерме, Сельсо Борхес (Флорин Андоне 63), Фабиан Шёр
Предупреждения: Серхио Эскудеро 38 - Федерико Картабия 31, Сидней 73, Лукас Перес 86
 

Скука тура

Скучные нули в Бильбао. В этом сезоне – не новое определение матчей «Атлетика» который, перед 14-м туром, имел серию без побед, состоящих из пяти игр.

Так что перспектива противостояния с мадридским «Реалом» едва ли выглядела радужно для басков. На деле же оказалось, что мадридцы не играли на голову выше команды, расположившейся возле зоны вылета (несмотря на предматчевые прогнозы).

Что тут говорить, если футболисты «Реала» лишь четыре раза попали в створ ворот соперника… При этом, ни один из этих ударов не увенчался голом.  

Самым интересным событием в этом монотонном матче было удаление Серхио Рамоса, которое стало 19-м для испанского защитника в родном чемпионате. А это новый рекорд Примеры. Ну или антирекорд.

«Атлетик» – «Реал» 0:0
«Атлетик»: Кепа Аррисабалага, Андер Итурраспе (Микель Сан-Хосе 39), Иньяки Уильямс (Иньиго Кордоба 83), Маркел Сусаэта, Хавьер Этчейта, Микель Рико, Оскар де Маркос (Иньиго Лекуэ 72), Аритц Адурис, Рауль Гарсия, Микель Баленсиага, Унай Нуньес
«Реал»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Карим Бензема (Борха Майораль 82), Лука Модрич, Марсело, Карлос Каземиро, Иско (Матео Ковачич 82)
Предупреждения: Оскар де Маркос 45, Хавьер Этчейта 57 - Серхио Рамос 11, Карлос Каземиро 73, Серхио Рамос 86, Даниэль Карвахаль 90+1, Криштиану Роналду 90+3
Удаление: Серхио Рамос 86

Фото: lfp.es

 

Автор — Яна Кустол, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.