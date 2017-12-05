Месси получает по новому контракту на 70% больше, чем Роналду

Стали известны очередные подробности многомиллионного контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
Продление соглашения с форвардом до 2021 года обойдется каталонскому клубу в 450 млн евро. В эту сумму вошел подписной бонус Лео (100 млн), зарплата (70 млн евро в год) и покрытие налоговых штрафов.
Новый контракт включает в себя продление еще на год без ухудшения условий. Обновленная зарплата сделала Месси вторым игроком мира после Неймара, который зарабатывает 74 млн. Криштиану Роналду получает на 70% меньше Лео. Сумма отступных за аргентинца выросла до 700 млн евро.
Talón de Oro— Iván Castelló ⚽️ (@ivancastello) December 5, 2017
Eurosport : Messi: Se desvela su nuevo supercontrato por el que cobrará un 70% más que Cristiano https://t.co/WMDjUfPAG6 pic.twitter.com/FzlSrMZmYl
Источник — Евроспорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.