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Месси получает по новому контракту на 70% больше, чем Роналду

Аргентинец зарабатывает в «Барселоне» 70 млн евро в год

  • 05.12.2017 12:38
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AFP-PHOTO. Лионель Месси
© AFP-PHOTO. Лионель Месси
Стали известны очередные подробности многомиллионного контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
 
Продление соглашения с форвардом до 2021 года обойдется каталонскому клубу в 450 млн евро. В эту сумму вошел подписной бонус Лео (100 млн), зарплата (70 млн евро в год) и покрытие налоговых штрафов.
 
Новый контракт включает в себя продление еще на год без ухудшения условий. Обновленная зарплата сделала Месси вторым игроком мира после Неймара, который зарабатывает 74 млн. Криштиану Роналду получает на 70% меньше Лео. Сумма отступных за аргентинца выросла до 700 млн евро.

Источник — Евроспорт

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