Манчестер Сити везет на матч с Шахтером всех сильнейших

таки загонят собаку в будку!)))

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Ну так те що вони приїхати, не означає що вони зіграють. Але тут справа в іншому, гравці які мают...

тем почетнее будет победа завтра, что б дк не воняло про слив и 2-й, 3-й состав МС

Будем надеяться на ошибки молодых в МС) Верим в Шахтер! Только Шахтер!

да, были дибилы, которые и про 3-й состав писали..