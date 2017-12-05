Манчестер Сити везет на матч с Шахтером всех сильнейших

На игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» отправился в боевом составе. Дома из основной обоймы остались только не совсем готовый Давид Сильва и дисквалифицированный Кевин де Брюйне. Все остальные футболисты вылетели в Харьков.
Разумеется, в Украину не полетели травмированные Джон Стоунз и Бенджамин Менди, зато наставник команды Пеп Гвардиола взял с командой четверых молодых футболистов: это Фил Фоден (самый молодой игрок в истории клуба, сыгравший в поединке Лиги чемпионов), Брахим Диас, Тосин Адарабиойо и Даниэль Гримшоу.
Итак, в Харьков прибудут следующие игроки английской команды:
Вратари: Эдерсон, Клаудио Браво, Даниэль Гримшоу.
Защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Элиаквим Мангаля, Тосин Адарабиойо, Фабиан Делф, Николас Отаменди.
Полузащитники: Фернандиньо, Яя Туре, Илкай Гюндоган, Леруа Сане, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Фил Фоден, Брахим Диас.
Нападающие: Кун Агуэро, Габриэль Жезус.
Напомним, поединок «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится завтра, 6 декабря, в 21:45. Наш портал проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, поединок «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится завтра, 6 декабря, в 21:45. Наш портал проведет текстовую трансляцию матча.
Источник — ФК Манчестер Сити
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Шансы Шахтера на положительный исход - не более 1/4
Склад у Ман.Сіті буде майже таким як на Кубок Англії. ИМХО.
1. Браво 2.Мангаля 3.Адарабиойо 3.Делф 4.Уокер. 5.Гюндоган 6.Яя Туре 7.Бер.Сілва 8.Сане 9.Фоден 10.Стерлінг 11.Жезус.
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уважаемый а вы видимо в футболе не разбираетесь что такую чушь пишете.
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