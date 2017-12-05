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Манчестер Сити везет на матч с Шахтером всех сильнейших

Пеп Гвардиола взял в Харьков также четверых молодых игроков

  • 05.12.2017 12:26
  • 1052 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

На игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» отправился в боевом составе. Дома из основной обоймы остались только не совсем готовый Давид Сильва и дисквалифицированный Кевин де Брюйне. Все остальные футболисты вылетели в Харьков.

Разумеется, в Украину не полетели травмированные Джон Стоунз и Бенджамин Менди, зато наставник команды Пеп Гвардиола взял с командой четверых молодых футболистов: это Фил Фоден (самый молодой игрок в истории клуба, сыгравший в поединке Лиги чемпионов), Брахим Диас, Тосин Адарабиойо и Даниэль Гримшоу.
 
Итак, в Харьков прибудут следующие игроки английской команды:
Вратари: Эдерсон, Клаудио Браво, Даниэль Гримшоу.
Защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Элиаквим Мангаля, Тосин Адарабиойо, Фабиан Делф, Николас Отаменди.
Полузащитники: Фернандиньо, Яя Туре, Илкай Гюндоган, Леруа Сане, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Фил Фоден,  Брахим Диас.
Нападающие: Кун Агуэро, Габриэль Жезус.

Напомним, поединок «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится завтра, 6 декабря, в 21:45. Наш портал проведет текстовую трансляцию матча.
 

Источник — ФК Манчестер Сити

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Комментарии
    Andrey Balkonsky
    online
      Andrey Balkonsky, 05.12.2017 12:29
    0
    де-брюйне не будет,а это серьезная потеря для МС.
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    Eurospring
      Eurospring, 05.12.2017 12:31
    0
    И где те умники, которые кричали про 2й состав МС в Харькове?

    Шансы Шахтера на положительный исход - не более 1/4
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    Omega78
    online
    Omega78, 05.12.2017 12:35
    0
    Хватит плакаться. Победит сильнейший, или же ничья. Всё просто.
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    Istm
    online
      Istm, 05.12.2017 12:38
    0
    скорее всего, шахтер может рассчитывать только на то, что голландцы дверью хлопнуть попробуют.
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    adrian19
    online
      adrian19, 05.12.2017 12:43
    0
    да, были дибилы, которые и про 3-й состав писали..
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    almest123
      almest123, 05.12.2017 12:43
    0
    Будем надеяться на ошибки молодых в МС) Верим в Шахтер! Только Шахтер!
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    adrian19
    online
      adrian19, 05.12.2017 12:44
    +1
    тем почетнее будет победа завтра, что б дк не воняло про слив и 2-й, 3-й состав МС
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 05.12.2017 12:44
    0
    Eurospring, 05.12.2017 12:31
    И где те умники, которые кричали про 2й состав МС в Харькове?Шансы Шахтера на положительный исход - не более 1/4
    Ну так те що вони приїхати, не означає що вони зіграють. Але тут справа в іншому, гравці які мають мало практики в АПЛ, за іменами нічим не пуступається основним гравцям Шахтаря.
    Склад у Ман.Сіті буде майже таким як на Кубок Англії. ИМХО.
    1. Браво 2.Мангаля 3.Адарабиойо 3.Делф 4.Уокер. 5.Гюндоган 6.Яя Туре 7.Бер.Сілва 8.Сане 9.Фоден 10.Стерлінг 11.Жезус.
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    Andrey Balkonsky
    online
      Andrey Balkonsky, 05.12.2017 12:48
    0
    Eurospring, 05.12.2017 12:31
    И где те умники, которые кричали про 2й состав МС в Харькове?Шансы Шахтера на положительный исход - не более 1/4
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    уважаемый а вы видимо в футболе не разбираетесь что такую чушь пишете.
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    ding01
    online
      ding01, 05.12.2017 12:52
    0
    таки загонят собаку в будку!)))
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