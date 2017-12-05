Сергій Сидорчук відвідав поранених бійців АТО

Капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук разом з представником руху ульрас клубу та волонтерами завітали до Головного військового клінічного госпіталю, щоб відвідати бійців, які отримали поранення під час війни на Донбасі. Бійцям були передані сувенірні м'ячі, журнали з автографами, фрукти та інша необхідна допомога.
Нагадаємо, що напередодні Олег Лужний, Микола Морозюк, Євген Хачеріді, Максим Коваль, Віктор Циганков та Володимир Шепелєв також відвідали поранених бійців.
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