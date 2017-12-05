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Зарю и Атлетик рассудят французы

Главным арбитром поединка Лиги Европы назначен Руди Букке

  • 05.12.2017 11:22
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Метки
ФК Заря Луганск
© ФК Заря Луганск

На матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы 2017/2018 «Заря» (Луганск) – «Атлетик» (Бильбао) назначена французская бригада арбитров:

Главный арбитр – Руди Букке (Франция)

Ассистенты арбитра – Гийом Дебар, Фредерик Кано (оба из Франции)

Дополнительные арбитры – Амори Делерю, Франсуа Летексьер (оба из Франции)

4-й арбитр – Сирил Грингоре (Франция)

Делегат УЕФА – Адриан Иксари (Молдова)

Игра «Заря» - «Атлетик» состоится в четверг, 7-го декабря и начнется в 22:05. Ждем вас на «Арене-Львов».

Источник — ФК Заря

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