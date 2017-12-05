Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергій Бойко проведе матч Ліги Європи

Український арбітр розсудить матч між «Вардаром» та «Русенборгом»

  • 05.12.2017 11:20
  • 172 просмотров
  • 0 комментария
Метки
referee.ffu.org.ua
© referee.ffu.org.ua
Бригада арбітрів з України розсудить протистояння останнього ігрового дня у групі «Л» між македонським «Вардаром» та норвезьким «Русенборгом».
 
Матч відбудеться 7 грудня на стадіоні «Філіпа Другого» у Скоп’є і розпочнеться о 21:05 за місцевим часом.
 
У команді Сергія також асистенти арбітра − Володимир Володін та Олександр Корнійко, додаткові асистенти − Євгеній Арановський та Анатолій Абдула, а також четвертий арбітр Семен Шлончак.
 
Оцінку діям арбітрів дасть спостерігач УЄФА із Ірландії Джерард Перрі.

Источник — Комитет арбитров ФФУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.