Сергій Бойко проведе матч Ліги Європи

Бригада арбітрів з України розсудить протистояння останнього ігрового дня у групі «Л» між македонським «Вардаром» та норвезьким «Русенборгом».
Матч відбудеться 7 грудня на стадіоні «Філіпа Другого» у Скоп’є і розпочнеться о 21:05 за місцевим часом.
У команді Сергія також асистенти арбітра − Володимир Володін та Олександр Корнійко, додаткові асистенти − Євгеній Арановський та Анатолій Абдула, а також четвертий арбітр Семен Шлончак.
Оцінку діям арбітрів дасть спостерігач УЄФА із Ірландії Джерард Перрі.
Источник — Комитет арбитров ФФУ
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