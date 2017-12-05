Туринский Ювентус недоволен наличием клона в Бухаресте

В 1924-м в Бухаресте был основан футбольный клуб «Ювентус», который по итогам сезона-1940/41 пробился во второй по силе дивизион Румынии. Однако из-за Второй мировой войны следующий чемпионат так и не был сыгран. А в 1952-м клуб переехал в Плоешти и сменил название на «Петролул».
Спустя 40 лет в столице Румынии был основан новый клуб со старым названием - «Ювентус Бухарест». И все бы ничего, однако в прошлом сезоне он пробился в элиту румынского футбола (где, к слову, сейчас занимает последнюю строчку турнирной таблицы с 9-тью очками после 20-го тура). И сразу же привлек внимание «Старой синьоры» из Турина. Под давлением итальянского гранда бухарестский клуб со следующего сезона сменит название на «Колентину». Ну и логотип придется изменить, ведь он ну очень похож на старое лого туринского клуба:
Sad day for the millions of Juventus Bucharest fans out there. The club was asked by Juventus Torino to change their name and crest. They will be called FC Colentina starting next season and will have a new crest as well. pic.twitter.com/JsFPX00A7P— Emanuel Roşu (@Emishor) December 4, 2017
Источник — Sport.ua
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