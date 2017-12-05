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Туринский Ювентус недоволен наличием клона в Бухаресте

Итальянский клуб заставил румынского тезку изменить название и логотип

  • 05.12.2017 11:06
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Туринский Ювентус недоволен наличием клона в Бухаресте
В 1924-м в Бухаресте был основан футбольный клуб «Ювентус», который по итогам сезона-1940/41 пробился во второй по силе дивизион Румынии. Однако из-за Второй мировой войны следующий чемпионат так и не был сыгран. А в 1952-м клуб переехал в Плоешти и сменил название на «Петролул». 
 
Спустя 40 лет в столице Румынии был основан новый клуб со старым названием - «Ювентус Бухарест». И все бы ничего, однако в прошлом сезоне он пробился в элиту румынского футбола (где, к слову, сейчас занимает последнюю строчку турнирной таблицы с 9-тью очками после 20-го тура). И сразу же привлек внимание «Старой синьоры» из Турина. Под давлением итальянского гранда бухарестский клуб со следующего сезона сменит название на «Колентину». Ну и логотип придется изменить, ведь он ну очень похож на старое лого туринского клуба:

 

Источник — Sport.ua

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