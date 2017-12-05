Лорис КАРИУС: «В игре со Спартаком забили меньше, чем должны были»

Футболист «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился ожиданиями от поединка с московским «Спартаком» в Лиге чемпионов.

«В матче со «Спартаком» мы забили меньше, чем должны были. Пропустили со штрафного, а сами не реализовали голевые моменты. Но в двух следующих матчах мы действовали уже лучше, сосредоточились, обрели веру в себя.

Некоторые игроки «Спартака» пропустили матч из-за травм. Мы должны были выигрывать, мы были сильнее. Теперь «Спартак» набрал форму, здорово провел домашний матч против «Севильи». Если правильно помню, выездная игра с «Севильей» получилась упорной. Поэтому считаю «Спартак» крепкой командой, которая по праву выступает на групповом этапе. Именно с такой командой мы готовимся играть. Недооценки не будет. Но мы понимаем, что победим, если все сделаем как надо.

«Энфилд» - удивительное место, здесь все пропитано клубной историей. Ты ступаешь на газон, горят прожекторы, звучат You’ll never walk alone и гимн Лиги чемпионов... У любого мурашки побегут, сколько бы у тебя ни было опыта. Трибуны становятся нашим 12-м игроком и помогают нам.

[Тактика Юргена Клоппа] «гегенпрессинг» означает, что команда играет довольно высоко. Поэтому соперник может создать остроту длинным пасом, если застанет нас врасплох. Но если мы полностью сосредоточены, то можем обернуть ситуацию в свою пользу. К тому же тут я должен вступить в дело. Конечно, бывают ошибки, но в целом такой стиль игры приносит нам больше успеха, чем неудач. Иногда приходится рисковать, зато этот риск позволяет нам создавать много голевых моментов. В этом суть стиля Клоппа», — отметил Кариус.