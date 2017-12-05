Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В Киеве расстреляли машину Дениса Гармаша

В результате инцидента люди не пострадали

  • 05.12.2017 10:34
  • 1668 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

В Киеве расстреляли машину 27-летнего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Дениса Гармаша.

Автомобиль стоял на подземном паркинге на Днепровской набережной. Люди не пострадали. Подробности инцидента выясняются.

Ранее у жены капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны Мирелы Форич в воскресенье, 3 декабря, неизвестный похитил автомобиль.

Источник — ТСН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    alexsergeevich
    online
      alexsergeevich, 05.12.2017 10:45
    0
    Че это за 90-е -то??
    Белым днем! Кому дорогу перешел?
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 05.12.2017 10:46
    -2
    О, а ви кажете в Маріуполь їхати, коли в Києві ватних матрьошок також вистачає.
    Чи може то Суркіс хоче відвести увагу від головної теми, а саме матчу Динамо - Маріуполь?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 05.12.2017 10:47
    -1
    alexsergeevich, 05.12.2017 10:45
    Че это за 90-е -то??
    Белым днем! Кому дорогу перешел?
    Розпустили бидло зі сходу по всій Україні, тепер довго будемо пожинати плоди.
    Ссылка
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 05.12.2017 10:49
    +2
    Паркинг случайно не в доме Саакашвилли...
    Ссылка
    tabinjoli999com.ua
    online
      tabinjoli999com.ua, 05.12.2017 10:52
    +1
    вот кто неадекват в футболе это Гармаш с психоневрологическим синдромом!! а Вы говорите Дарио или кто то еще, вот люди знают и делают гадость . видимо кому то что ляпнул не подумав!!
    Ссылка
    deN_92
    online
      deN_92, 05.12.2017 10:56
    -1
    колись такі новини були б темою дня, а зараз подібні події в порядку речей, ледь не щотижня, нікого особливо не здивуєш, тим більше обійшлось без жертв...
    Ссылка
    Timoha_1991
    online
      Timoha_1991, 05.12.2017 10:59
    0
    Ну после ежедневной гранаты это таки уже не новость, а так, обычное баловство.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.