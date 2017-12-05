В Киеве расстреляли машину Дениса Гармаша

В Киеве расстреляли машину 27-летнего игрока киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Дениса Гармаша.
Автомобиль стоял на подземном паркинге на Днепровской набережной. Люди не пострадали. Подробности инцидента выясняются.
Ранее у жены капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны Мирелы Форич в воскресенье, 3 декабря, неизвестный похитил автомобиль.
Источник — ТСН
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Белым днем! Кому дорогу перешел?
Чи може то Суркіс хоче відвести увагу від головної теми, а саме матчу Динамо - Маріуполь?
Белым днем! Кому дорогу перешел?
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