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Владислав ВАЩУК: «Бернард меня никогда не впечатлял»

Специалист прокомментировал победу над «Вересом» (2:0)

  • 05.12.2017 10:30
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Sport.ua. Владислав Ващук
© Sport.ua. Владислав Ващук

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ващук поделился впечатлениями о победе «Шахтера» над «Вересом» (2:0) в матче 18 тура чемпионата Украины по футболу.

— Немало разговоров было вокруг поединка Шахтер — Верес, на который гости по-особому настраивались…
— А вышло все предсказуемо. Хотя Верес пытался что-то сделать. Горняки сумели забить мяч и переломить ситуацию только после пенальти в ворота ровенчан. В целом, мне Верес нравится — команда неплохо идет в чемпионате, и по такой игре шансы у нее всегда будут, даже в матчах с лидерами. В этом поединке у Вереса не получилось, но потом ведь они еще будут играть с Шахтером.

— Матч 18-го тура стал хорошей репетицией для горняков перед встречей с Манчестер Сити в Лиге чемпионов?
— Для Паулу Фонсеки главное — собрать подопечных психологически. Шахтер немало всего пережил в последний период. Тренеру нужно сделать так, чтобы игроки на время забыли о скандалах и думали только о футболе.

— В поединке с Вересом не впечатлили Коваленко и Бернард, которые досрочно покинули поле. Это проблема для наставника Шахтера?
— Кто меня никогда не впечатлял, так это Бернард. Когда у горняков все хорошо — он на виду. А когда плохо — этот бразилец прячется… Для Шахтера главное — оборона, которую, замечу очень выручает Пятов. А впереди — уже как получается.

— Значит, выделить в составе оранжево-черных некого?
— Знаете, хотелось бы после каждого тура УПЛ называть трех лучших в каждой из линий. Раньше так делали, а затем итог за месяц и за первый круг, к примеру, подводили. По себе знаю, это было стимулом. Да и для сборной такой подход полезен. Мы, помню, всегда хотели попасть в тройку лучших по позиции, тем более что и призы за такой успех получали.

Источник — zbirna.com

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