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Виктор ГОНЧАРЕНКО: «Любой тренер должен быть готов к увольнению»

Наставник ЦСКА поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед»

  • 05.12.2017 10:13
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ФК ЦСКА Москва
© ФК ЦСКА Москва

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов накануне заключительного матча групповой стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

— «Манчестер Юнайтед» не проигрывает дома в еврокубках уже 20 матчей подряд. Что думаете об этой рекордной серии?
— Мы знаем, что МЮ — большой клуб, у них были разные серии в разные годы. Они много лет дома не проигрывают, но в любой момент могут и проиграть. Не стоит ориентироваться на эти серии.

— Чем была вызвана замена Понтуса Вернблума в матче с «Тосно»?
— Надо было дать другим игрокам практику перед встречей с «Манчестер Юнайтед», тем более что исход того матча был уже ясен.

— Вы работали с Леонидом Слуцким в ПФК ЦСКА. Что можете сказать о его уходе из «Халла»?
— Любой тренер должен быть готов к увольнению, и часто это не зависит от результата. Могут уволить и тренера, сделавшего команду чемпионов. Мне хотелось бы, чтобы он продолжил выбранный путь, но в футболе всякое может быть.

— Жозе Моуринью сказал, что Поль Погба выйдет с первых минут. Как оцениваете этого игрока?
— Конечно, это топ-футболист, он умеет всё. Но наши молодые игроки получат хорошую практику. Когда сражаешься с таким соперником, понимаешь, в каком направлении надо двигаться. Мы извлечём пользу из того, что он примет участие в матче. При этом нельзя думать, что мы будем многое ему позволить. Надо оказать максимальное сопротивление, чтобы не дать ему проявить свои лучшие качества.

— В последнее время основным нападающим был номинальный опорник Понтус Вернблум, а несколько молодых нападающих оставались в запасе. Это их не задевало?
— Конечно, задевало. Но они это не проявляли. Каждый наш нападающий амбициозен. Но если понаблюдать со стороны за действиями Понтуса в атаке, можно для себя вынести что-то полезное. Борьба, открывания, взаимодействия с партнёрами. Надеюсь, они обратили на это внимание.

— Чтобы гарантированно выйти в плей-офф, надо победить завтра со счётом 3:0. Вы вообще просчитывали варианты выхода из группы?
— С одной стороны мы говорим о какой-то домашней серии МЮ без поражений, с другой надо их обыграть – 3:0! Мы не думаем ни об одном, ни о другом. Наша задача — ввязаться в бой и помнить, что можно перевернуть любую игру с любым соперником. В любом матче есть шансы, мы попробуем ими воспользоваться.

— С ухода Леонида Слуцкого из армейского клуба прошёл год. Насколько изменился при вас ПФК ЦСКА и в какую сторону?
— Это ваше поле деятельности, можете бесконечно об этом писать и анализировать. А мои оценки останутся для команды.

Источник — ФК ЦСКА Москва

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