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Антонио КОНТЕ: «Рад, что у меня есть Мората»

«Челси» готовится к матчу с «Атлетико» в Лиге чемпионов

  • 05.12.2017 09:57
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Накануне матча с «Атлетико» Антонио Конте говорил о двух звездах из Испании.

Мадридский «Атлетико» приезжает на «Бридж» на последний матч группового этапа Лиги Чемпионов, понимая, что только победа в Лондоне оставит им шансы на попадание в плей-офф. На пресс-конференции, которая проходила в помещение «Дрейк Свит» на «Бридже», тренер поделился мыслями о предстоящем матче.

Сначала он рассказал о новостях команды, сообщив, что Давид Луис все еще травмирован — у него проблема с коленом. Конте также рассказал, что Килиан Азар, младший брат Эдена, тренировавшийся вместе с командой утром — лишь один из большого количества молодых игроков, которые работают с основным составом в этом сезоне.

Испанский журналист спросил Конте, что он думает об Альваро Морате, на счету которого уже 10 голов в этом сезоне. Летом Альваро перешел в «Челси» из «Реала», принципиального соперника «Атлетико». 

«Альваро счастлив играть за «Челси», и я рад, что у меня есть такой футболист», — говорит Конте.

«Это первый сезон, когда Альваро играет так регулярно, и он демонстрирует, что является отличным нападающим. Я считаю, что ему есть куда расти, и он может стать одним из лучших нападающих в мире».

«Я повторяю: я рад, что Мората у меня в команде».

Соотечественник Мораты Сеск Фабрегас общался с журналистами до пресс-конференции Конте, и тренера спросили о том, как полузащитнику удалось пробиться в команду и закрепиться в ней.

«В начале прошлого сезона Сеск мало играл, но я был доволен его работой, он старался переубедить меня, и у него получилось», — признает Конте.

«Во второй части прошлого сезона он стал играть регулярно, и он очень помог нам стать чемпионами».

«В этом сезоне он продолжает упорно трудиться. Он продемонстрировал мне свою отдачу и прекрасно себя проявил. Тренер должен принимать оптимальное решение для команды, потому что тренер хочет, чтобы команда победила, не меньше, чем этого хотят игроки или болельщики».

«Я старался принимать оптимальные решения. В этом сезоне он играет регулярно, играет замечательно, и я надеюсь, он еще долго будет радовать нас своей игрой».

«Он еще молод, — говорит Конте. — Когда тебе 30, ты еще лет пять можешь играть в футбол».

«Чтобы играть на этом уровне, надо иметь железную волю и желание, потому что играть тут очень непросто. Конкуренция за места с другими футболистами очень серьезная, но у Сеска есть амбиции. Он победитель по натуре, у него психология победителя, и поэтому он очень силен».  

Конте похвалил своего коллегу Диего Симеоне, которого он давно и хорошо знает: они были противниками на поле и тренировали соперничающие команды в Италии. Конте отметил, что большая вероятность того, что «Атлетико» не попадет в плей-офф, говорит о высоком уровне и серьезной конкуренции в этой группе Лиги Чемпионов. «Челси» в случае победы станет лидером группы.

«И раньше, и сейчас «Атлетико» — очень сильный соперник. Сейчас они находятся в отличной форме, но и мы тоже хорошо играем. Завтра будет открытая игра, потому что «Атлетико» постарается победить, и мы тоже будем бороться за победу. Разница только в том, что конечный результат важен больше для них, а мы уже вышли в плей-офф, но в то же время серьезный клуб должен всегда сражаться за победу».

«Нам было крайне важно выйти в плей-офф, а теперь либо «Атлетико», либо «Рома» вылетят из турнира. Мы должны быть довольны своим участием в турнире, хотя у меня и остался осадок после матча с «Ромой» на выезде». 

«Мы хотим хорошо сыграть в серьезном матче и победить, это нормально. Если посмотреть на другие группы, становится понятно, что не важно, с первого или со второго места ты выходишь в плей-офф, риск попасть на сложного соперника одинаков.  Можно попасть на «Реал», «Баварию» или «Ювентус»».

«Нам надо завтра постараться сделать все, что мы можем, а потом посмотрим, что будет на жеребьевке».

Источник — ФК Челси

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