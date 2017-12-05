Иван ОРДЕЦ: «Больше двух бразильцев в сборной — перебор»

Защитник «Шахтера» Иван Ордец рассказал об игре за сборную Украины, премиальных и «легионерах» в национальной команде.

— В сборной вы играете через раз, сыграли ровно половину игр в отборе, и вообще пара центральных защитников у Шевченко меняется от матча к матчу. Считаете, это не вносит дисбаланс в игру?

— Нет. Может, только вначале. Мы уже второй год работаем с этим тренерским штабом, и взаимопонимание у нас отличное — я имею в виду центральных защитников. А такая ротация говорит о том, что у нас здоровая конкуренция — все защитники одного уровня.

— В этом отборочном цикле вы играли в паре с Кучером, Ракицким и Хачериди. Обошлось только без тандема с Кривцовым. С Хачериди труднее всего было?

— Женя опытный футболист — за его плечами столько матчей в «Динамо» и сборной, Лиге чемпионов и Лиге Европы! Поэтому он прекрасно понимает, что нужно делать на поле — достаточно двух слов «вправо-влево» или «вперед-назад», и мы выдерживали линию.

— Лучший матч с точки зрения вашей игры?

— Для меня каждый выход на поле в сборной особенный. Яркой на события была игра в Конье с Турцией, но я бы выделил встречу с Финляндией в Тампере. Самая эмоциональная игра! Она завершала сезон перед отпуском. Мы были очень уставшими, но сумели собраться и дожали финнов. И ушли в отпуск в хорошем настроении.

— Йосип Пиварич считает, что у Украины исполнители лучше, чем у Исландии. За счет чего же тогда мы пропустили исландцев вперед?

— Они сыграли надежнее сзади и слаженнее вообще. Исландия — дисциплинированная команда. На общем фоне выделяется только Гильфи Сигурдссон, все остальные — бойцы. Исландцы играют через длинные передачи, активно задействуют ауты и всё это отработано до автоматизма. Они отменно знают свою сильные стороны и с их помощью доставляют неприятности сопернику в штрафной.

— Игрокам Саудовской Аравии пообещали по миллиону евро за выход на ЧМ-2018, так они напрямую квалифицировались — между прочим, спустя 12 лет. Если бы украинским игрокам предложили такой бонус, исландцам очки еще в Киеве не отдали бы?

— Когда играешь за сборную, то отдаешь всего себя. Ты можешь биться сколь угодно яростно и мотивированно, но не можешь прыгнуть выше себя или перебегать соперника, если он быстрее и сильнее. Игроки отдают себя полностью на поле, не думая о деньгах вообще.

— Но премиальные есть?

— Да. Они на усмотрение федерации и зависят от соперника.

— За кого будете переживать на ЧМ-2018 в России?

— Хотелось, чтоб Украина туда попала, но увы... А симпатизировать буду немцам.

— Вы уже привыкли к тому, что Марлос украинец?

— Конечно. Он столько лет играет в «Шахтере», до этого не один год провел в «Металлисте». Марлос приятный и добрый парень, его все знают, поэтому и приняли в коллективе как своего. Я вижу его желание и стремление помочь сборной Украины. Он активно учит язык. Во время перелетов сидит со словарем, запоминает слова. Умница!

— А Исмаили?

— Не учит, но он всё понимает, что ему говорят.

— Вы за «натурализацию» бразильцев?

— Если точечно — да. На проблемные позиции.

— Должна ли быть допустимая норма бразильцев в сборной?

— Должна. Я считаю, двух бразильцев достаточно. Больше — перебор, — сказал Ордец в интервью журналу «Футбол».