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Иван ОРДЕЦ: «Больше двух бразильцев в сборной — перебор»

Защитник сборной Украины по футболу поделился мнением об игре за национальную команду

  • 05.12.2017 09:36
  • 776 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец
© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

Защитник «Шахтера» Иван Ордец рассказал об игре за сборную Украины, премиальных и «легионерах» в национальной команде.

— В сборной вы играете через раз, сыграли ровно половину игр в отборе, и вообще пара центральных защитников у Шевченко меняется от матча к матчу. Считаете, это не вносит дисбаланс в игру?
— Нет. Может, только вначале. Мы уже второй год работаем с этим тренерским штабом, и взаимопонимание у нас отличное — я имею в виду центральных защитников. А такая ротация говорит о том, что у нас здоровая конкуренция — все защитники одного уровня.

— В этом отборочном цикле вы играли в паре с Кучером, Ракицким и Хачериди. Обошлось только без тандема с Кривцовым. С Хачериди труднее всего было?
— Женя опытный футболист — за его плечами столько матчей в «Динамо» и сборной, Лиге чемпионов и Лиге Европы! Поэтому он прекрасно понимает, что нужно делать на поле — достаточно двух слов «вправо-влево» или «вперед-назад», и мы выдерживали линию.

— Лучший матч с точки зрения вашей игры?
— Для меня каждый выход на поле в сборной особенный. Яркой на события была игра в Конье с Турцией, но я бы выделил встречу с Финляндией в Тампере. Самая эмоциональная игра! Она завершала сезон перед отпуском. Мы были очень уставшими, но сумели собраться и дожали финнов. И ушли в отпуск в хорошем настроении.

— Йосип Пиварич считает, что у Украины исполнители лучше, чем у Исландии. За счет чего же тогда мы пропустили исландцев вперед?
— Они сыграли надежнее сзади и слаженнее вообще. Исландия — дисциплинированная команда. На общем фоне выделяется только Гильфи Сигурдссон, все остальные — бойцы. Исландцы играют через длинные передачи, активно задействуют ауты и всё это отработано до автоматизма. Они отменно знают свою сильные стороны и с их помощью доставляют неприятности сопернику в штрафной.

— Игрокам Саудовской Аравии пообещали по миллиону евро за выход на ЧМ-2018, так они напрямую квалифицировались — между прочим, спустя 12 лет. Если бы украинским игрокам предложили такой бонус, исландцам очки еще в Киеве не отдали бы?
— Когда играешь за сборную, то отдаешь всего себя. Ты можешь биться сколь угодно яростно и мотивированно, но не можешь прыгнуть выше себя или перебегать соперника, если он быстрее и сильнее. Игроки отдают себя полностью на поле, не думая о деньгах вообще.

— Но премиальные есть?
— Да. Они на усмотрение федерации и зависят от соперника.

— За кого будете переживать на ЧМ-2018 в России?
— Хотелось, чтоб Украина туда попала, но увы... А симпатизировать буду немцам.

— Вы уже привыкли к тому, что Марлос украинец?
— Конечно. Он столько лет играет в «Шахтере», до этого не один год провел в «Металлисте». Марлос приятный и добрый парень, его все знают, поэтому и приняли в коллективе как своего. Я вижу его желание и стремление помочь сборной Украины. Он активно учит язык. Во время перелетов сидит со словарем, запоминает слова. Умница!

— А Исмаили?
— Не учит, но он всё понимает, что ему говорят.

— Вы за «натурализацию» бразильцев?
— Если точечно — да. На проблемные позиции.

— Должна ли быть допустимая норма бразильцев в сборной?
— Должна. Я считаю, двух бразильцев достаточно. Больше — перебор, — сказал Ордец в интервью журналу «Футбол».

Источник — MatchDay

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Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 05.12.2017 09:48
    +1
    а мне сейчас Мораес нравится из Динамо, в Украине с 2011 и самое главное нападающий
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    Олег Сытник
    online
      Олег Сытник, 05.12.2017 10:08
    0
    Исмаили, хоть и защитник, но это скорее усиление атакующего потенциала, чем защитного.. Хотя сейчас он и больше, и лучше стал отрабатывать в защите..
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    Veteran80
    online
      Veteran80, 05.12.2017 10:09
    0
    darvey77, 05.12.2017 09:48
    а мне сейчас Мораес нравится из Динамо, в Украине с 2011 и самое главное нападающий
    Уже звучало, что за смену гражданства бразилам платят около ляма, а сурки жадные до бабок!
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