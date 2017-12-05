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Эусебио ДИ ФРАНЧЕСКО: «Цель Ромы — выход в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Римскому клубу предстоит матч с «Карабахом»

  • 05.12.2017 09:23
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Getty Images. Эусебио Ди Франческо
© Getty Images. Эусебио Ди Франческо

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с «Карабахом» в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наша цель - выход в 1/8 финала. В этом матче надо атаковать с первых минут. Нельзя позволить сопернику свободно вздохнуть. Мы должны играть решительно, с тем же настроем, что и прежде. Это уменьшит риски. «Карабах» показал, что прибавил по сравнению с первым матчем против «Челси». Они отлично проявили себя в выездной встрече с «Атлетико». Надо сохранять осторожность и с уважением отнестись к сопернику, но мы знаем, что сможем победить эту команду, если сыграем близко к своему максимуму. Мы серьезно настроены на игру, и я, как всегда, остаюсь оптимистом», — отметил Ди Франческо.

Источник — УЕФА

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