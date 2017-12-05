Сергей Рафаилов в гостях у Sport.ua

8 декабря Sport.ua проведет очередную веб-конференцию, гостем которой станет Генеральный директор ФК «Заря» (Луганск) Сергей Рафаилов.
Главные темы веб-конференции – выступление «Зари» в Лиге Европы и чемпионате Украины, планы команды на межсезонье, какие могут быть кадровые изменения и новые трансферы.
Главные темы веб-конференции – выступление «Зари» в Лиге Европы и чемпионате Украины, планы команды на межсезонье, какие могут быть кадровые изменения и новые трансферы.
Веб-конференция начнется в 16:00.
Источник — Sport.ua
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