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Сергей Рафаилов в гостях у Sport.ua

Генеральный директор ФК «Заря» (Луганск) ответит на вопросы читателей

  • 05.12.2017 09:35
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Сергей Рафаилов в гостях у Sport.ua
8 декабря Sport.ua проведет очередную веб-конференцию, гостем которой станет Генеральный директор ФК «Заря» (Луганск) Сергей Рафаилов.

Главные темы веб-конференции – выступление «Зари» в Лиге Европы и чемпионате Украины, планы команды на межсезонье, какие могут быть кадровые изменения и новые трансферы.
 
Веб-конференция начнется в 16:00.
 

Источник — Sport.ua

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