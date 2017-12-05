Сеск ФАБРЕГАС: «Я заслужил доверие Конте»

В преддверии игры с «Атлетико» Сеск Фабрегас поделился мнением о том, как ему удалось завоевать место в основе при Антонио Конте.

Испанский полузащитник сыграет в стартовом составе в завтрашнем матче с «Атлетико» и проведет с первых минут третью встречу подряд, несмотря на то, что Антонио Конте активно использует ротацию в во время плотного календарного графика.

Фабрегас был игроком основы команды «синих», которая выиграла чемпионат 3 сезона назад. В первый месяц работы Конте в клубе Сеск потерял место составе, но в итоге сумел все изменить.

«Я не играл и по-настоящему не был частью его (Конте) изначальных планов, – говорит Фабрегас. – В таком случае можно делать две вещи: просто сдаться и принять то, что ты не будешь частью планов команды и клуба в будущем, или сделать то, что сделал я, стараться сохранять спокойствие, усердно работать, усердно тренироваться на каждой тренировке и показать ему, на что я способен, показать, что он заблуждается, показать, что он может тебе доверять, и ты можешь играть в его команде. Именно это я и сделал».

«Всякий раз, когда я получал возможность, я полностью выкладывался и приносил пользу, и я думаю, что с этого момента у нас и начали выстраиваться отношения. Я бы сказал, что сейчас у меня фантастические отношения с тренером. Он доверяет мне, я доверяю ему, и я знаю, чего он хочет от меня, и я знаю, что могу дать команде. Я очень хорошо отреагировал и очень горжусь этим, и в то же время я очень счастлив, потому что я там, где хочу быть, и все это сводится к вере, доверию и усердной работе».

Фабрегас также подчеркнул, что находится в лучшей форме за многие сезоны и, понимая философию тренера, изменил свою игру.

«Я должен адаптироваться к новой роли, особенно в плане оборонительных действий. Это не сильнейшее из моих игровых качеств, и мне по-прежнему нужно адаптироваться. В прошлом сезоне я думал, что главный тренер никогда не доверит мне проводить каждый матч при схеме 3–4–3, и я думаю, что сейчас он доверяет. Это означает, что он увидел, как я в чем-то прибавил на ежедневных тренировках и и в самих матчах».

«Мне 30 лет, в футболе никогда не перестаешь учиться, и этим я и занимаюсь. Я многому учусь под его руководством, очень горжусь этим и счастлив. Надеюсь, это еще не все, и впереди ожидает куда больше».

Фабрегас, выигравший множество разных трофеев, никогда не побеждал в Лиге Чемпионов. Испанец поделился соображениями на этот счет.

«Было бы потрясающе выиграть Лигу Чемпионов, – говорит испанец. – Но это сложный турнир, а я играю долгое время. Я несколько раз доходил до полуфиналов, потерпел очень жестокое поражение в финале, но это турнир, в котором нужна удача, нужно быть стабильным, очень сильным и, надеюсь, это может быть год «Челси». Мы постараемся показать свой максимум, быть достаточно стабильными, чтобы дойти до финала и, надеюсь, выиграть его».