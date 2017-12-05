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НБА. 7 очков Лэня помогли Финиксу обыграть Филадельфию

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 05.12.2017 08:44
  • 229 просмотров
  • 1 комментария
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

«Филадельфия» – «Финикс» – 101:115 (28:28, 19:32, 32:29, 22:26)
«Филадельфия»: Редик (25), Эмбид (22 + 12 подборов), Б. Симмонс (20 + 8 подборов + 7 передач + 6 перехватов)
«Финикс»: Д. Букер (46 + 8 подборов), Уоррен (25 + 8 подборов), Юлис (12 + 12 передач)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя на замену, за 11 минут набрал 7 очков (3/5 двухочковых, 1/1 штрафных) и совершил 3 подбора (1 в нападении) при 3 фолах.

«Нью-Орлеан» – «Голден Стэйт» – 115:125 (33:26, 36:23, 22:39, 24:37)
«Нью-Орлеан»: Дрю Холидэй (34 + 6 подборов), И. Мур (27 + 6 подборов), Казинс (19 + 11 подборов + 7 передач + 5 перехватов)
«Голден Стэйт»: Стефен Карри (31 + 5 подборов + 11 передач), К. Томпсон (22), Дрэймонд Грин (19 + 9 подборов + 7 передач)

«Чикаго» – «Кливленд» – 91:113 (22:29, 23:32, 26:25, 20:27)
«Чикаго»: Данн (15 + 6 подборов + 5 передач), Джастин Холидэй (14 + 6 подборов), Р. Лопес (14 + 5 подборов)
«Кливленд»: К. Лав (24 + 13 подборов), Уэйд (24 + 6 подборов), Л. Джеймс (23 + 7 подборов + 6 передач)

«Бостон» – «Милуоки» – 111:100 (34:26, 28:23, 26:32, 23:19)
«Бостон»: Ирвинг (32), Хорфорд (20 + 9 подборов + 8 передач), Тэйтум (17 + 6 подборов)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (40 + 9 подборов), Миддлтон (19 + 8 подборов + 5 передач), Бледсо (18)

«Сан-Антонио» – «Детройт» – 96:93 (28:29, 22:24, 19:20, 27:20)
«Сан-Антонио»: Олдридж (17 + 10 подборов), П. Газоль (15 + 10 подборов), Гей (12 + 10 подборов)
«Детройт»: Р. Джексон (27), Т. Харрис (15 + 5 подборов), С. Джонсон (14 + 10 подборов)

«Атланта» – «Бруклин» – 90:110 (32:33, 22:20, 15:31, 21:26)
«Атланта»: Шредер (19 + 5 подборов), Бэйзмор (13 + 5 подборов), Бембри (13)
«Бруклин»: ЛеВерт (17 + 6 передач), Холлис-Джефферсон (16 + 10 подборов), ДеМарре Кэрролл (13 + 8 подборов)

«Даллас» – «Денвер» – 122:105 (39:23, 25:24, 29:35, 29:23)
«Даллас»: Бартон (23 + 8 подборов + 6 передач), Джамал Маррэй (22), Г. Харрис (21)
«Денвер»: Х. Барнс (22 + 10 подборов), Деннис Смит (20 + 5 подборов), Феррелл (16)

«Индиана» – «Нью-Йорк» – 115:97 (31:19, 35:21, 29:25, 20:32)
«Индиана»: Т. Янг (20 + 6 подборов), Боян Богданович (19), Оладипо (16 + 5 подборов)
«Нью-Йорк»: В. Эрнангомес (14 + 10 подборов), Бизли (13), МакДермотт (12)

«Мемфис» – «Миннесота» – 95:92 (29:26, 27:27, 20:22, 19:17)

«Шарлотт» – «Орландо» – 104:94 (26:23, 28:22, 21:29, 29:20)

«Юта» – «Вашингтон» – 116:69 (29:15, 35:15, 24:22, 28:17)

Источник — basket-planet.com

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Комментарии
    vit-2
      vit-2, 05.12.2017 09:57
    0
    ГС на велику перерву в гостях у НО пішли поступаюсь за рахунком -20 очок. Друга половина +30 і впевнена перемога Воінів +10 пунктів. Як цих хлопців можна зупинити? Хіба спецназом
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