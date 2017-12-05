Александр УСИК: «У меня нет ненависти к Бриедису»

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (13-0, 11 КО) заявил, что по его информации полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титула WBC в дивизионе Майриса Бриедиса состоится в Риге.

По словам Усика, который сейчас готовится к будущему поединку в Буковеле, работая над общефизической подготовкой, бой с Бриедисом должен пройти 27 января.

«На этой неделе должны окончательно объявить дату и место боя. Вроде 27 января. Насколько я знаю, это должна быть Рига, - рассказал Усик во время интервью в программе «Чоловічий клуб». - Буду делать свою работу, качественно боксировать, демонстрировать зрителям хороший, качественный бокс. Ненависти к Майрису у меня никакой нет. У меня наоборот радость, что у него есть пояс, у меня есть пояс, и они будут объединяться. Мы сейчас пашем. У нас однообразные «серые» тренировки каждый день. На данный момент у меня ОФП, а спарринги начнутся с 18-19 декабря».