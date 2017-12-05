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Юпп ХАЙНКЕС: «Хотим забыть первый матч с ПСЖ»

Наставник «Баварии» поделился ожиданиями от поединка с парижанами

  • 05.12.2017 08:18
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ФК Бавария. Юпп Хайнкес
© ФК Бавария. Юпп Хайнкес

Главный тренер «Баварии» Мюнхен Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от поединка с ПСЖ в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Было бы неправильно декларировать, что мы играем на победу в группе», - пояснил главный тренер Рекордмайстера. «Речь идёт о престиже. Мы хотим забыть о первом матче. Я уверен, что мы не только покажем правильный настрой, но и отличную игру одного из лучших клубов Европы. Это будет матч на равных», — считает Хайнкес.

В кадровом плане Хайнкес не предвидит изменений по сравнению с матчем против «Ганновера». «Заявка на матч будет та же», - отметил главный тренер, который примет решение по стартовому составу непосредственно в день матча. Томас Мюллер и Франк Рибери в субботу после долгой паузы отпраздновал возвращение в большой футбол. Но Хайнкес не хочет давать обоим футболистам слишком высокую нагрузку. У Кингсли Комана возникли небольшие проблемы после матча с «Ганновером».

Источник — ФК Бавария

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