Юпп ХАЙНКЕС: «Хотим забыть первый матч с ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Мюнхен Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от поединка с ПСЖ в матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Было бы неправильно декларировать, что мы играем на победу в группе», - пояснил главный тренер Рекордмайстера. «Речь идёт о престиже. Мы хотим забыть о первом матче. Я уверен, что мы не только покажем правильный настрой, но и отличную игру одного из лучших клубов Европы. Это будет матч на равных», — считает Хайнкес.

В кадровом плане Хайнкес не предвидит изменений по сравнению с матчем против «Ганновера». «Заявка на матч будет та же», - отметил главный тренер, который примет решение по стартовому составу непосредственно в день матча. Томас Мюллер и Франк Рибери в субботу после долгой паузы отпраздновал возвращение в большой футбол. Но Хайнкес не хочет давать обоим футболистам слишком высокую нагрузку. У Кингсли Комана возникли небольшие проблемы после матча с «Ганновером».