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Литовченко может продолжить карьеру в Турции

Турецкие клубы уже выходили на связь с украинским футболистом

  • 05.12.2017 08:11
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ФК Олимпик. Сергей Литовченко
© ФК Олимпик. Сергей Литовченко

Украинский голкипер тбилисского «Динамо» Сергей Литовченко по завершению года покинет стан грузинской команды, получив статус свободного агента. У игрока уже имеется ряд предложений от других команд. Интерес к украинцу проявляет ряд турецких коллективов, которые уже выходили на связь с самим футболистом.

В уже завершившемся чемпионате Грузии на счету 30-летнего голкипера 29 матчей, 16 из которых он отыграл на «ноль». Ранее в своей карьере Литовченко выступал за харьковский «Арсенал», «Феникс-Ильичевец», «Волынь», «Нефтяник-Укрнефть», «Гелиос», «Олимпик» и грузинский «Зугдиди».

Источник — Footboom

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