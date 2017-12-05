Литовченко может продолжить карьеру в Турции

Украинский голкипер тбилисского «Динамо» Сергей Литовченко по завершению года покинет стан грузинской команды, получив статус свободного агента. У игрока уже имеется ряд предложений от других команд. Интерес к украинцу проявляет ряд турецких коллективов, которые уже выходили на связь с самим футболистом.

В уже завершившемся чемпионате Грузии на счету 30-летнего голкипера 29 матчей, 16 из которых он отыграл на «ноль». Ранее в своей карьере Литовченко выступал за харьковский «Арсенал», «Феникс-Ильичевец», «Волынь», «Нефтяник-Укрнефть», «Гелиос», «Олимпик» и грузинский «Зугдиди».