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Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Думал, что уровень второй лиги намного ниже»

Наставник «Днепра» подвел итоги первой части сезона

  • 05.12.2017 07:53
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ФК Днепр. Александр Поклонский
© ФК Днепр. Александр Поклонский

Главный тренер «Днепра» Александр Поклонский подвел итоги осенней части чемпионата и рассказал о планах на зиму.

— Александр Владимирович, наверняка для вас, коренного днепрянина, тренировать родную команду было мечтой. Какие чувства испытывали, когда она осуществилась, ведь ситуация сложилась очень сложная?
— Никогда не скрывал, что с самого детства моей мечтой было играть за «Днепр». Я знал, что так и будет! Была мечта и тренировать «Днепра». Конечно, хотелось это делать в высшей лиге, но я очень рад, что тренирую команду, пусть даже в такой момент. «Днепр» был и будет всегда. Это — марка, и для меня работать здесь очень почетно.

— С чего начиналась минувшим летом ваша работа? Как формировали состав?
— Был ряд ребят, которые имели опыт игры в командах U-19 и U-21. Людей осталось очень мало — человек 16-17. Признаюсь честно, тогда было тяжело на все это смотреть. Хорошо, что потом пришло к нам укрепление. Они помогли, плюс команда в целом сыгралась — и достигли того результата, о котором уже все знают.

— Зрителям прогресс виден только на футбольном поле. А когда вы, внутри коллектива, почувствовали, что ребята растут?
— Пожалуй, где-то после 5-6 тура я увидел, что ребята способны расти, у них появился характер. Это добавилось к желанию, которое присутствовало и до этого. Первое время было тяжело, ведь молодые ребята оказались во взрослом футболе, пусть и во второй лиге. Но после первых побед они почувствовали, что могут играть. В плане настроя мы убеждали их в том, что просто выходить на поле нет смысла. В любой ситуации нужно ставить перед собой высокие цели. Сами для себя поставили задачу побеждать в каждом матче, и игроки ею прониклись.

— Согласны, что, если бы не сложилась такая ситуация, многие игроки не имели шанса сыграть на этом уровне?
— Так и есть. Впрочем, и годом ранее была такая же ситуация с ребятами, игравшими в Премьер-лиге под руководством Дмитрия Михайленко. Такая жизнь сейчас, в футболе кризис. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

— Какие матчи стали наиболее запоминающимися за эти полгода?
— Выделю игры с СК «Днепр-1», «Металлистом 1925», «Энергией».

— А выездная встреча с «Ингульцом-2», в котором пришлось играть практически против соперника из первой лиги?
— Да, я потом сам для себя анализировал эту ситуацию. «Ингулец», конечно, молодец — таким составом они играли только с нами и с харьковчанами. Не знаю, но догадываюсь, по чьей просьбе это было сделано (улыбается). Конечно, хорошо, что ребята, проигрывая 0:2, 1:3, проявили характер и вырвали ничью. Сыграли с соперником, можно сказать, из первой лиги достойно, но, считаю, даже в той игре мы должны были побеждать.

— Был ли кто-то, кто удивил вас своим прогрессом? От кого вы не ожидали роста?
— Не ожидал от совсем молодых ребят: Назаренко, Кулинича, Дорошенко. Не ждал, что ребята 2000 года рождения настолько неплохо заиграют. Проявили себя и ребята постарше: Костышин, Бондарь. В принципе, выросли все.

— Когда планируется выход команды из отпуска, и как будет строиться подготовка к третьему кругу?
— Соберемся мы 15-го января. Сборы будут проходить в манеже тренировочной базы. Планируем принять участие в Кубке Приднепровья. Возможно, заявимся еще на какой-нибудь турнир. Думаю, команды будут с удовольствием к нам приезжать на контрольные матчи, ведь условия в манеже для игр хорошие.

— Насколько большим неудобством является возобновление чемпионата аж в самом конце марта?
— Это немного непривычно для молодых ребят. Мы же, тренерский штаб, это уже проходили, когда играли. Действительно, долговато будет длиться пауза, но мы не можем изменить эту ситуацию.

— Пополнение может прийти в команду только из академии. Как дела с юными кадрами?
— В академии всегда были неплохие ребята. Они и раньше пополняли составы U-19 и U-21. Благодаря Русолу, Шелаеву, тренерам, ребята растут, и мы будем их привлекать. Но, думаю, в большинстве своем наш состав останется. Две-три позиции мы потеряем: ушли Вакулко, Довбик, Баштаненко — остальные же пока под вопросом, но они все хотят остаться здесь минимум до лета. Я сказал футболистам перед отпуском, что, если у них будут предложения, пусть их рассматривают, а мы возьмем тогда молодых игроков. Но, думаю, мы будем биться до конца.

— Каким показался уровень второй лиги? Насколько оправдались ваши ожидания?
— Честно говоря, думал, что уровень лиги существенно ниже. Но благодаря таким командам, как «Днепр-1», «Металлист», «Энергия», чемпионат выглядит вполне конкурентоспособным. Не думаю, что, по крайней мере, в нашей зоне, он слабее, чем в первой лиге, а по накалу борьбы в некоторых матчей не уступает и Премьер-лиге.

— Вы сами прошли через вторую лигу. Специфика турнира осталась прежней или есть изменения?
— Когда я играл во второй лиге, мне было 16 лет, и я особо не помню каких-то тактических заготовок. Сейчас команды значительно лучше готовы тактически. Скорости стали выше. Помню, что во второй лиге я только бегал, а сейчас ребята могут на поле гораздо больше, чем мы.

— То, что болельщики в трудную минуту не отвернулись от команды, стало неожиданностью?
— После матча в Никополе я сказал, что в болельщиках заключается 90 процентов нашего — не успеха, мы еще ничего не добились — результата. Наши болельщики — одни из лучших в стране. Каждый матч превращался в шоу, и большое спасибо им за поддержку. Это было действительно неожиданно. Я не предполагал, что так много людей будут, например, выбираться на выездные матчи. От команды им большая благодарность. Остается пожелать, чтобы на стадион приходило больше обычных болельщиков. Мы играем, в первую очередь, для наших поклонников.

Источник — ФК Днепр

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