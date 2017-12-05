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Олег СМАЛІЙЧУК: «Суперниками з Олімпіком будемо тільки на полі»

Віце-президент «Карпат» прокоментував недограний матч

  • 05.12.2017 07:48
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ФК Карпаты. Олег Смалийчук
© ФК Карпаты. Олег Смалийчук

Віце-президент ФК «Карпати» пояснив ситуацію навколо недограного матчу проти донецького «Олімпіка».

«Насамперед, хотів би попросити, щоб усі заспокоїлися. Вважаю, що нам потрібно продовжувати вести конструктивний діалог і разом знайти компромісне рішення щодо оптимальної для обох сторін дати догравання матчу. Доля поєдинку повинна вирішуватися в чесній і справедливій боротьбі на футбольному полі, а не в кабінетах чи Інтернеті».

«Гравці «Олімпіка» так само постраждали як і наші гравці. Зараз недоцільно шукати винних, тому що винних у таких форс-мажорних ситуаціях не може бути апріорі. «Карпати» з великою повагою ставляться до футбольного клубу «Олімпік» і ми впевнені, що суперниками будемо тільки і виключно на футбольному полі. Однак, зважаючи на те, що наші гості залишилися у Львові на ніч, ми компенсуємо їм незаплановані витрати».

«Тепер хочу пояснити усім про підігрів. Він не вмикається для того, щоб розтопити сніг, а використовується для того, зокрема, щоб земля розмерзлася і гравці не бігали по асфальту. Його час приходить тоді, коли на вулиці мороз, а не нульова температура. У неділю не було морозу, відповідно, не було жодної потреби в підігріві. Поле ж м'яке було, а не замерзлим. Щоб розтопити увесь сніг, треба було нагріти кінчики трави до 30 градусів, але таких підігрівів по-перше не існує, а по-друге, навіть якби існували, ми просто убили б траву» – підсумував віце-президент ФК «Карпати».

Источник — ФК Олимпик

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