Гонсалес забил 1700-й мяч Динамо в чемпионатах Украины

Полузащитнику Дерлису Гонсалесу хватило пяти минут, чтобы после выхода на замену в матче с «Мариуполем» (5:1) забить гол и установить окончательный счет в матче.
Благодаря этому голу парагваец вошел в историю «Динамо» (Киев), поскольку он стал юбилейным, 1700-м, в чемпионатах Украины для «бело-синих».
Источник — ФК Динамо Киев
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