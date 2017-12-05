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Гонсалес забил 1700-й мяч Динамо в чемпионатах Украины

Гол в ворота «Мариуполя» оказался юбилейным для киевской команды

  • 05.12.2017 07:39
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Полузащитнику Дерлису Гонсалесу хватило пяти минут, чтобы после выхода на замену в матче с «Мариуполем» (5:1) забить гол и установить окончательный счет в матче.

Благодаря этому голу парагваец вошел в историю «Динамо» (Киев), поскольку он стал юбилейным, 1700-м, в чемпионатах Украины для «бело-синих».

Источник — ФК Динамо Киев

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