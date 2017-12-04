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Сергей Литовченко покинет Динамо Тбилиси

30-летний украинский голкипер станет свободным агентом 1 января 2018 года

  • 04.12.2017 23:22
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Footboom. Сергей Литовченко
© Footboom. Сергей Литовченко
Украинский вратарь тбилисского «Динамо» Сергей Литовченко уйдет из клуба в конце года. 
 
Контракт голкипера с грузинским клубом истекает 31 декабря, после чего он станет свободным агентом.
 
В активе 30-летнего вратаря 29 матчей за «Динамо» в прошедшем сезоне, 16 из которых он отыграл без пропущенных мячей.

Источник — Footboom

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