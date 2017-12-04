Сергей Литовченко покинет Динамо Тбилиси

Украинский вратарь тбилисского «Динамо» Сергей Литовченко уйдет из клуба в конце года.
Контракт голкипера с грузинским клубом истекает 31 декабря, после чего он станет свободным агентом.
В активе 30-летнего вратаря 29 матчей за «Динамо» в прошедшем сезоне, 16 из которых он отыграл без пропущенных мячей.
Источник — Footboom
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