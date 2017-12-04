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ВИДЕО ДНЯ. Футболист Лиллестрема разделся догола перед фанатами

Во время празднования победы в Кубке Норвегии хавбек разделся под музыку прямо на сцене

  • 04.12.2017 22:27
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NTB. Александер Андреассен
© NTB. Александер Андреассен
Норвежский «Лиллестрем» вместе с фанатами отпраздновал победу в национальном Кубке.
 
Хавбек клуба Александер Андреассен, обращаясь к фанатам, разделся под музыку прямо на сцене, прикрыв интимные места трофеем.

«Все случилось спонтанно, и после этого я получил много положительных отзывов. Было весело. Естественно, я никого не хотел задеть этим, поэтому я хочу принести извинения. Это было спонтанное действие. Я ни о чем не жалею, но приношу свои извинения, если этого кого-то оскорбило», – прокомментировал свой поступок Андреассен.

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