ВИДЕО ДНЯ. Футболист Лиллестрема разделся догола перед фанатами

Норвежский «Лиллестрем» вместе с фанатами отпраздновал победу в национальном Кубке.

Хавбек клуба Александер Андреассен, обращаясь к фанатам, разделся под музыку прямо на сцене, прикрыв интимные места трофеем.

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«Все случилось спонтанно, и после этого я получил много положительных отзывов. Было весело. Естественно, я никого не хотел задеть этим, поэтому я хочу принести извинения. Это было спонтанное действие. Я ни о чем не жалею, но приношу свои извинения, если этого кого-то оскорбило», – прокомментировал свой поступок Андреассен.