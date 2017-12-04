Удинезе на выезде разгромил Кротоне

«Кротоне» – «Удинезе» – 0:3
Голы: 0:1 – 40 Янкто, 0:2 – 53 Янкто, 0:3 – 66 Лазанья.
«Кротоне» – Кордац, Симич, Павлович, Сампиризи, Чеккерини, Мандрагора, Барберис, Налини (Сими, 51), Роден (Стоян, 59), Тонев (Ромеро, 78), Тротта.
«Удинезе» – Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Анджелла (Нюйтинк, 69), Янкто, Фофана, Барак, Видмер, Лопес (Перица, 64), Лазанья (де Пауль, 82).
Источник — Sport.ua
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