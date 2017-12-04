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Удинезе на выезде разгромил Кротоне

Дублем в матче отметился чешский хавбек Якуб Янкто

  • 04.12.2017 21:59
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Getty Images
© Getty Images
«Кротоне» – «Удинезе» – 0:3
Голы: 0:1 – 40 Янкто, 0:2 – 53 Янкто, 0:3 – 66 Лазанья.
 
«Кротоне» – Кордац, Симич, Павлович, Сампиризи, Чеккерини, Мандрагора, Барберис, Налини (Сими, 51), Роден (Стоян, 59), Тонев (Ромеро, 78), Тротта.
 
«Удинезе» – Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Анджелла (Нюйтинк, 69), Янкто, Фофана, Барак, Видмер, Лопес (Перица, 64), Лазанья (де Пауль, 82).
 

Источник — Sport.ua

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