Андрес Эскобар вернется в Динамо

Колумбийский вингер бразильского «Васко да Гама» Андрес Эскобар зимой вернется в расположение киевского «Динамо».

Клуб из Рио-де-Жанейро, который в феврале взял 26-летнего игрока в аренду на сезон, не собираются выкупать его контракт.

В «Васко да Гама» колумбиец сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Напомним, Эскобар перешел в «Динамо» в 2011 году, но не провел за первую команду столичного клуба ни одного матча в украинской Премьер-лиге.