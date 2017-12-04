Андрес Эскобар вернется в Динамо

Колумбийский вингер бразильского «Васко да Гама» Андрес Эскобар зимой вернется в расположение киевского «Динамо».
Клуб из Рио-де-Жанейро, который в феврале взял 26-летнего игрока в аренду на сезон, не собираются выкупать его контракт.
В «Васко да Гама» колумбиец сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.
Напомним, Эскобар перешел в «Динамо» в 2011 году, но не провел за первую команду столичного клуба ни одного матча в украинской Премьер-лиге.
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