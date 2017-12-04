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Андрес Эскобар вернется в Динамо

«Васко да Гама» не собираются выкупать контракт 26-летнего вингера

  • 04.12.2017 21:10
  • 2426 просмотров
  • 5 комментария
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Андрес Эскобар вернется в Динамо
Колумбийский вингер бразильского «Васко да Гама» Андрес Эскобар зимой вернется в расположение киевского «Динамо». 
 
Клуб из Рио-де-Жанейро, который в феврале взял 26-летнего игрока в аренду на сезон, не собираются выкупать его контракт.  
 
В «Васко да Гама» колумбиец сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.
 
Напомним, Эскобар перешел в «Динамо» в 2011 году, но не провел за первую команду столичного клуба ни одного матча в украинской Премьер-лиге.

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Комментарии
    Geoman
      Geoman, 04.12.2017 21:27
    +3
    Отличное усиление для ДК
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    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 04.12.2017 21:46
    0
    теперь ещё єтот шлак кормить
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    zhyr
      zhyr, 04.12.2017 21:51
    +2
    а на скільки в нього контракт, якщо вже 6 років і по арендах ходить?)
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    serega777555
      serega777555, 04.12.2017 21:59
    +1
    Пускай превезет" КАКАО БЕЛОГО ЦВЕТА"))
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    BadBeatBoy
    online
      BadBeatBoy, 04.12.2017 22:26
    0
    це хто?
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