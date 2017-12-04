Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СМАЛИЙЧУК: «Судьба матча должна решаться на поле, а не в интернете»

Вице-президент «Карпат» сообщил, что клуб со Львова компенсирует «Олимпику» незапланированныерасходы

  • 04.12.2017 19:15
  • 203 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Олег Смалийчук
© Sport.ua. Олег Смалийчук
Вице-президент львовских «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал ситуацию с доигрыванием второго тайма против «Олимпика», который был перенесен из-за снегопада.
 
«Прежде всего, хотел бы попросить, чтобы все успокоились. Считаю, что нам нужно продолжать вести конструктивный диалог и вместе найти компромиссное решение по оптимальной для обеих сторон дате доигрывания матча. Судьба поединка должна решаться в честной и справедливой борьбе на футбольном поле, а не в кабинетах или интернете.
 
Игроки «Олимпика» так же пострадали как и наши игроки. Сейчас нецелесообразно искать виновных, потому что виновных в таких форс-мажорных ситуациях не может быть априори. «Карпаты» с большим уважением относятся к «Олимпику», и мы уверены, что соперниками будем только и исключительно на футбольном поле. Однако, из-за того, что наши гости остались во Львове на ночь, мы компенсируем им незапланированные расходы.
 
Теперь хочу объяснить всем о подогреве. Он не включается для того, чтобы растопить снег, а используется для того, в частности, чтобы земля оттаяла и игроки не бегали по асфальту. Его время приходит тогда, когда на улице мороз, а не нулевая температура. В воскресенье не было мороза, соответственно, не было никакой необходимости в подогреве. Поле же мягкое было, а не замерзшим. Чтобы растопить весь снег, надо было нагреть кончики травы до 30 градусов, но таких подогревов, во-первых, не существует, а во-вторых, даже если бы существовали, мы просто убили бы траву», – сказал Смалийчук.
 
Напомним, матч был прерван после первого тайма при счете 1:1. Наставник донецкого «Олимпика» Роман Санжар потребовал провести доигровку в 2017 году или же засчитать «Карпатам» техническое поражение.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 04.12.2017 19:21
    +1
    СМАЛИЙЧУК: «Судьба матча должна решаться на поле, а не в интернете»
    з технічнох сторони усе вірно. тільки коли тебе на камеру РОЗВОДЯТЬ про догравання завтра. включай МОЗГИ РЄШАЛОВО. це тобі не футболістів на конктракт РОЗВОДИТИ.... подібні питання вирішуються тихо та без поспіху, а не BLA BLA BLA під камеру ахметівських шавок.
    Ссылка
    footboooool
      footboooool, 04.12.2017 19:25
    0
    Что бы судьба матча определилась на поле это самое поле нужно привести в порядок! Включить обогрев. А не в интернете рассказывать. Интересно зачем в регламенте заложен этот пункт про обогрев поля? Ведь команды из первой лиге из за этого могут не пустить в УПЛ? А карпаты не включаю и тем самым плюют на все эти регламенты!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.