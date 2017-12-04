СМАЛИЙЧУК: «Судьба матча должна решаться на поле, а не в интернете»

Вице-президент львовских «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал ситуацию с доигрыванием второго тайма против «Олимпика», который был перенесен из-за снегопада

«Прежде всего, хотел бы попросить, чтобы все успокоились. Считаю, что нам нужно продолжать вести конструктивный диалог и вместе найти компромиссное решение по оптимальной для обеих сторон дате доигрывания матча. Судьба поединка должна решаться в честной и справедливой борьбе на футбольном поле, а не в кабинетах или интернете.

Игроки «Олимпика» так же пострадали как и наши игроки. Сейчас нецелесообразно искать виновных, потому что виновных в таких форс-мажорных ситуациях не может быть априори. «Карпаты» с большим уважением относятся к «Олимпику», и мы уверены, что соперниками будем только и исключительно на футбольном поле. Однако, из-за того, что наши гости остались во Львове на ночь, мы компенсируем им незапланированные расходы.

Теперь хочу объяснить всем о подогреве. Он не включается для того, чтобы растопить снег, а используется для того, в частности, чтобы земля оттаяла и игроки не бегали по асфальту. Его время приходит тогда, когда на улице мороз, а не нулевая температура. В воскресенье не было мороза, соответственно, не было никакой необходимости в подогреве. Поле же мягкое было, а не замерзшим. Чтобы растопить весь снег, надо было нагреть кончики травы до 30 градусов, но таких подогревов, во-первых, не существует, а во-вторых, даже если бы существовали, мы просто убили бы траву», – сказал Смалийчук.