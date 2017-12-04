ПАВЛОВ: «В сборной должен быть тренер уровня Блохина, Буряка, Шевченко

Президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий о своей прошлой и будущей тренерской карьере.

Вы сказали, что не пойдете в «Динамо», «Шахтер» и сборную Украины. Вы боитесь, что не получится?

Я тренер клубный. Я хочу возиться каждый день, а в сборной мне будет не хватать работы. Там должен работать человек уровня Блохина, Буряка, Михайличенко, Шевченко. Моей фамилии для сборной нет. Я наблюдаю, что Шевченко для трибун – это идол. В сборной должны работать люди топ-уровня.

Помимо топ-уровня, сборной нужен еще и результат.

Сравните опыт Фоменко и опыт Шевченко. Если не давать Андрею Николаевичу опыта, то он никогда не будет, как Фоменко. Если давать ему возможность работать, то он станет лучше, чем Фоменко. Ему нужно сделать правильные выводы из своих ошибок.

Какая главная ошибка Шевченко в этом отборочном цикле?

Не вижу ни единой ошибки. Что мы можем сделать, если наша сборная слабее? Посмотрите на игроков Хорватии. У нас не играют в «Реале», а Ярмоленко и Коноплянка только недавно заиграли в европейских чемпионатах, Зинченко еще совсем молодой парень. Пусть пока поиграет в молодежке, Шевченко его подтягивает немного, ведь тренер видит его потенциал.