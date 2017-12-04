Антон КРАВЧЕНКО: «Карпатам должны засчитать техническое поражение»

— Погода была не футбольная. По такой погоде интересно охотиться на зайца, а не играть матч премьер-лиги. В принципе, уже на первых минутах матча стало понятно, что игра будет сложной, мяч застревал в снегу, было сложно даже отдать простую передачу.

Арбитры приняли правильное решение, остановив встречу. Играть на таком поле не представлялось возможным. Возможно, надо было отменять матч в самом начале.

Матч должен быть доигран, а не перенесен. Если бы мы сыграли 4 декабря, то было бы все хорошо. А теперь этот второй тайм, скорее всего, перенесут на более поздний срок. В командах за это время многое поменяется, кто-то уйдет, кто-то придет, травму кто-то получит.

Это неправильно, «Карпатам» должны засчитать техническое поражение, ведь они изначально предложили нам доиграть матч через сутки, а затем передумали.

— А если будет предложено доиграть эту встречу после 9 декабря, еще в этом году?

— Нет, «Карпатам» должны засчитать техническое поражение. Они не подготовили поле, подогрев не был включен, насколько я знаю. Доигрывать будет трудно психологически, потому что в таком случае у нас будет короче отпуск, чем у других команд.