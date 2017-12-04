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Антон КРАВЧЕНКО: «Карпатам должны засчитать техническое поражение»

Защитник «Олимпика» - об отмененном матче против львовского клуба

  • 04.12.2017 18:29
  • 986 просмотров
  • 8 комментария
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Защитник «Олимпика» Антон Кравченко прокомментировал ситуацию с недоигранным матчем против «Карпат».
 
— Погода была не футбольная. По такой погоде интересно охотиться на зайца, а не играть матч премьер-лиги. В принципе, уже на первых минутах матча стало понятно, что игра будет сложной, мяч застревал в снегу, было сложно даже отдать простую передачу.
 
Арбитры приняли правильное решение, остановив встречу. Играть на таком поле не представлялось возможным. Возможно, надо было отменять матч в самом начале.
 
Матч должен быть доигран, а не перенесен. Если бы мы сыграли 4 декабря, то было бы все хорошо. А теперь этот второй тайм, скорее всего, перенесут на более поздний срок. В командах за это время многое поменяется, кто-то уйдет, кто-то придет, травму кто-то получит.
 
Это неправильно, «Карпатам» должны засчитать техническое поражение, ведь они изначально предложили нам доиграть матч через сутки, а затем передумали.
 
— А если будет предложено доиграть эту встречу после 9 декабря, еще в этом году?
— Нет, «Карпатам» должны засчитать техническое поражение. Они не подготовили поле, подогрев не был включен, насколько я знаю. Доигрывать будет трудно психологически, потому что в таком случае у нас будет короче отпуск, чем у других команд.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 04.12.2017 18:46
    +8
    Антон КРАВЧЕНКО: «Карпатам должны засчитать техническое поражение»
    КЛОУН, а минулого сезону у сумах що повинні були зараховувати.....
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    l_pogulianka
    online
      l_pogulianka, 04.12.2017 18:48
    +7
    Отпуск короче -перепрацьовують бідолашні
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.12.2017 19:05
    +7
    Мне кажется, что этот парень кроме как бить по мячу, больше ни в чем не разбирается. Такую ересь нести... Мозгов нет вообще. Не в предмете - лучше молчать. Или начать изучение руководящих документов ФФУ, там все расписано, что полагается делать в подобных случаях. Удивляет неграмотность журналистов, которые этот бред выносят на суд читателей. Не включили подогрев, видите -ли... Ну включили, ну все растаяло, перемесили бы поляну так, что до следующей весны не восстановили бы...
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    yasher
    online
      yasher, 04.12.2017 19:06
    +3
    Тогда "Олимпику" (и не только ему) нужно давать технарь тоже: у них поля вообще нет. Ни с подогревом, ни без подогрева.
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    wolfwolf777
    online
      wolfwolf777, 04.12.2017 19:09
    0
    PatriotUA, 04.12.2017 18:46
    Антон КРАВЧЕНКО: «Карпатам должны засчитать техническое поражение»
    КЛОУН, а минулого сезону у сумах що повинні були зараховувати.....
    КЛОУН, назва міста СУМИ пишеться з великої літери С!!!
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 04.12.2017 19:13
    -2
    wolfwolf777, 04.12.2017 19:09
    PatriotUA, 04.12.2017 18:46
    Антон КРАВЧЕНКО: «Карпатам должны засчитать техническое поражение»КЛОУН, а минулого сезону у сумах що повинні були зараховувати.....

    КЛОУН, назва міста СУМИ пишеться з великої літери С!!!
    КЛОУН - це проста описка sori
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.12.2017 19:21
    -1
    Эти тоже захотели кабинетно зашкварится , как их старшие братья?
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    velence1
    online
      velence1, 04.12.2017 19:36
    0
    ПРАВИЛЬНО! ТЕХНАРЬ! ведь технические службы не справились...
    первый тайм 1:1, а за второй технарь 0:3
    итого 1:4...
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