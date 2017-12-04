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Роман САНЖАР: «Карпаты должны были позаботиться о подогреве»

Тренер «Олимпика» - о не сыгранном матче против «Карпат»

  • 04.12.2017 17:21
  • 855 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Олимпик, Роман Санжар
© ФК Олимпик, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился своим мнением по отмене матча против «Карпат»:

«Убежден, эксцессов удалось бы избежать, если бы львовяне загодя включили подогрев, ведь они знали о снегопаде. А сейчас с датой доигровки полная неразбериха, поскольку футболисты Олимпика уходят в отпуск 10 декабря и многие улетают на отдых за рубеж. То есть сыграть второй тайм с Карпатами на следующей неделе мы не сможем. Убежден, что такая же ситуация и у львовян. Если же перенесут доигровку на февраль, то здесь вообще ничего не понятно. У многих игроков Олимпика, как, в частности, и у меня, в этом году заканчиваются контракты. Как быть в таком случае? Ведь не исключен вариант, что Олимпик сильно обновит состав. Вот почему, повторяю, Карпаты должны были своевременно позаботиться о подогреве и тогда не было бы никаких проблем с доигровкой 4 декабря…

В свою очередь Карпаты, принимая во внимание прогноз погоды, придерживались мнения, что это невозможно. Впрочем, похоже, синоптики ошиблись — сегодня утром во Львове снегопад прекратился», - заявил наставник дончан.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 04.12.2017 17:17
    +13
    Роман САНЖАР: «Карпаты должны были позаботиться о подогреве»
    та ти що. а в Сумах хто повинен був ТУРБУВАТИСЯ....
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.12.2017 17:18
    +13
    олімпік точно те саме мав зробити рік тому в Сумах. А взагалі то я вперше чую, щоб підігрів якось допоміг при такому снігопаді. Взагалі то підігрів поля застосовується для того, щоб не промерзав грунт і гравці не грали на умовному бетоні, а от щоб підігрів не давав утворитись сніговому покрову при такому снігопаді я не чув
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    serge1234
    online
      serge1234, 04.12.2017 17:27
    +6
    Да это чес для лохов. Пусть вспомнит Сумы, тут правильно пишут. И насколько я помню, на Украине подогрева вообще не было, потом его вроде как монтировать хотели, но чем дело закончилось не припоминаю.
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 04.12.2017 17:41
    +10
    Да есть на Украине подогрев, уже много лет. Просто подогрев не для того чтобы топить тонны снега, он для того, чтоб поле не замерзло. Газон был под пленкой - зеленый. Снег с пленки сняли, пленку убрали, тут вдруг внезапно в декабре снег, никто и подумать не мог, особенно когда календарь делали. Год назад в Сумах под снегом без пленки было мерзлое нечто, и Олимпик возмущался, что подогрев бы не помог, потому и не включали, и вообще им никто не помогает бесплатно тратить сотни электричества и/или чинить этот самый подогрев, не включаемый со времен сдачи Юбилейного. А теперь им подогрев не включили, ага.
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    taras0506
    online
      taras0506, 04.12.2017 17:57
    +9
    Зразу видно, що клуб не має власного поля, і не має поняття як про нього дбати....... вони мабуть думають, що включив підігрів і все.......поле зелене цілий рік)
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    VJ
    online
      VJ, 04.12.2017 19:36
    0
    Сейчас главный вопрос в дате доигровки. Это должно произойти на этой неделе. После нового года действительно могут обновиться составы и что потом делать? Первый тайм играли одни 11 футболистов, а второй тайм другие ? По поводу поля: если бы поле было просто тупо неподготовленно для игры, то это один вопрос, а когда снег пошел во время игры , то извините , но причем здесь Карпаты ?
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