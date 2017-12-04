Роман САНЖАР: «Карпаты должны были позаботиться о подогреве»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар поделился своим мнением по отмене матча против «Карпат»:

«Убежден, эксцессов удалось бы избежать, если бы львовяне загодя включили подогрев, ведь они знали о снегопаде. А сейчас с датой доигровки полная неразбериха, поскольку футболисты Олимпика уходят в отпуск 10 декабря и многие улетают на отдых за рубеж. То есть сыграть второй тайм с Карпатами на следующей неделе мы не сможем. Убежден, что такая же ситуация и у львовян. Если же перенесут доигровку на февраль, то здесь вообще ничего не понятно. У многих игроков Олимпика, как, в частности, и у меня, в этом году заканчиваются контракты. Как быть в таком случае? Ведь не исключен вариант, что Олимпик сильно обновит состав. Вот почему, повторяю, Карпаты должны были своевременно позаботиться о подогреве и тогда не было бы никаких проблем с доигровкой 4 декабря…

В свою очередь Карпаты, принимая во внимание прогноз погоды, придерживались мнения, что это невозможно. Впрочем, похоже, синоптики ошиблись — сегодня утром во Львове снегопад прекратился», - заявил наставник дончан.