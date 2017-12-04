Ігор Столовицький очолив Черкаський Дніпро

Ігор Столовицький - головний тренер команди майстрів «Черкаський Дніпро»

- Ігор Столовицький вдруге очолить тренерський штаб команди майстрів «Черкаський Дніпро». Нагадаємо, що саме Ігор Столовицький привів черкаську команду до чемпіонства у другій лізі ПФЛ та до срібних нагород першої ліги ПФЛ. Учасниками Клубу перед новим головним тренером поставлено першочергове завдання - збереження прописки в першій лізі Чемпіонату України з футболу.

«Я все-таки сподіваюся, що спільними зусиллями ми вирішимо ті завдання, які ставить перед нами керівництво клубу. Постараємося збалансувати команду, дати їй бойовий дух і все потрібне для досягнення поставлених завдань. Я вірю в наш успіх. З радістю відгукнувся на пропозицію повернутися. Для мене ця команда рідна. Місто в якому я виріс і сформувався як тренер. Постараюся зробити все, що від мене залежить.» - Ігор Михайлович поділився своїми емоціями після призначення.