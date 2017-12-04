Полярус не сыграет против Динамо

Ключевой футболист «Александрии» и один из главных бомбардиров команды Артем Полярус пропустит матч 19-го тура Премьер-лиги против «Динамо».

Экс-динамовец получил желтую карточку в поединке с «Ворсклой», которая стала для него уже четвертой в этом сезоне (еще один раз Полярус был удален с поля за две желтые, автоматически превратившиеся в красную карточку), что привело к одноматчевой дисквалификации.

Отметим, что Полярус забил 3 гола за «Александрию», все – в ноябре. 2 из этих голов пришлись на поединок с «Шахтером», который «Александрия» выиграла со счетом 2:1.

Напомним, что матч «Александрия» - «Динамо» состоится 10 декабря в 14:00 по киевскому времени.