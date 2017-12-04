Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ВОРОБЕЙ: «Откровенный резерв Гвардиола не привезет»

Бывший форвард «Шахтера» - о предстоящем матче против «Манчестер Сити»

  • 04.12.2017 16:06
  • 987 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Экс-нападающий «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча «горняков» с «Манчестер Сити».
 
«Самое главное, чтобы на игру с «МанСити» «Шахтер» вышел с одной целью — победить. Для выхода в плей-офф хватит и одного очка, но если начнут матч с мыслями о ничьей, обязательно проиграют. Каким бы ни приехал «МанСити» в Украину — вторым составом или третьим. Просто так выйти и отбиться не получится. Тем более, я уверен, откровенный резерв Гвардиола не привезет. Да, оставит дома пару-тройку ведущих игроков. Но все равно, приедет состав, мало отличающийся от оптимального.
 
Бюджет английского клуба позволяет им иметь 18-20 футболистов очень высокого уровня. Но это уже задача тренерского штаба «Шахтера» — настроить ребят нужным образом. Хочется верить, что «горняки» сыграют на мотивации, в свой футбол, и добьются результата. Правда, у нас, вполне возможно, эту игру пропустит Тайсон, а это очень серьезная потеря. Но в любом случае я буду болеть за «Шахтер» и желать ему удачи».

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    rokkino
    rokkino, 04.12.2017 17:11
    +1
    Надерите жопу этим золотым мальчикам.Вперед Шахта,хочу увидеть тебя весной в лиге чемпионов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.