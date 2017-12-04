Андрей ВОРОБЕЙ: «Откровенный резерв Гвардиола не привезет»

Экс-нападающий «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча «горняков» с «Манчестер Сити».

«Самое главное, чтобы на игру с «МанСити» «Шахтер» вышел с одной целью — победить. Для выхода в плей-офф хватит и одного очка, но если начнут матч с мыслями о ничьей, обязательно проиграют. Каким бы ни приехал «МанСити» в Украину — вторым составом или третьим. Просто так выйти и отбиться не получится. Тем более, я уверен, откровенный резерв Гвардиола не привезет. Да, оставит дома пару-тройку ведущих игроков. Но все равно, приедет состав, мало отличающийся от оптимального.

Бюджет английского клуба позволяет им иметь 18-20 футболистов очень высокого уровня. Но это уже задача тренерского штаба «Шахтера» — настроить ребят нужным образом. Хочется верить, что «горняки» сыграют на мотивации, в свой футбол, и добьются результата. Правда, у нас, вполне возможно, эту игру пропустит Тайсон, а это очень серьезная потеря. Но в любом случае я буду болеть за «Шахтер» и желать ему удачи».