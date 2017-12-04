Гелиос попрощался со всем тренерским штабом

Харьковский «Гелиос» объявил о расторжении контракта со всем тренерским штабом.

Покидает свой пост главный тренер команды Сергей Сизихин, а также его ассистенты – Сергей Рыжих и Олег Жилин. Разорван контракт и с тренером вратарей Сергеем Вольваковым и тренером по физподготовке Юлией Кревсун.

«Гелиос» завершил первую часть сезона на шестом месте, отстав на 15 очков от «Арсенала».