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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы

Украинцы будут работать на матче «Вардар» - «Русенборг»

  • 04.12.2017 15:39
  • 146 просмотров
  • 2 комментария
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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы между «Вардаром» и «Русенборгом».

Главным рефери поединка будет Сергей Бойко, помогать ему будут Владимир Володин и Александр Корнийко. Ассистенты – Арановский и Абдула.

Матч «Вардар» - «Русенборг» состоится в Скопье в ближайший четверг.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tar00
    online
      tar00, 04.12.2017 15:50
    0
    треба було їм бригаду з Годуляна, Бакса і Абдули вислати.
    нехай би Європа подивилась, з якими суддями-проФФесіоналами, мають справу команди в українському чемпіонаті.
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    tar00
    online
      tar00, 04.12.2017 15:51
    0
    а взагалі, дуже дивно, що хтось ще проявляє свій інтерес до надання послуг з боку наших арбітрів
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