Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы

Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы между «Вардаром» и «Русенборгом».
Главным рефери поединка будет Сергей Бойко, помогать ему будут Владимир Володин и Александр Корнийко. Ассистенты – Арановский и Абдула.
Матч «Вардар» - «Русенборг» состоится в Скопье в ближайший четверг.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
нехай би Європа подивилась, з якими суддями-проФФесіоналами, мають справу команди в українському чемпіонаті.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.