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Зураб ОЧИГАВА: «Снег мешал играть обеим командам»

Игроки «Олимпика» прокомментировали недоигранный матч с «Карпатами»

  • 04.12.2017 15:17
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик
Футболисты донецкого «Олимпика» прокомментировали перипетии заснеженного матча во Львове с «Карпатами», который так и не был доигран. В перерыве арбитры приняли решение не продолжать игру из-за снегопада.
 
Зураб Очигава. «При таких погодных условиях играть очень тяжело, но были готовы к любому решению. Снег мешал играть обеим командам, было сложно подстроиться под такие условия, особенно ближе к перерыву. Но мы старались комбинировать, пока это еще было возможно. Мы неплохо атаковали, создали несколько хороших моментов и могли забивать больше».
 
Артем Кичак. «Погодные условия одинаковы и для нас, и для «Карпат». Не стал бы делать из этого проблему. Выйдя на поле, все забылось, все, что происходит вокруг, нас не должно было волновать. Переигровка? Это решают компетентные органы».
Я впервые в чемпионате пропустил в этом сезоне. Мякушко получил передачу, сблизился со мной. Он отпустил немного мяч, я в этот момент хотел успеть поймать, но не получилось – вингер львовян протолкнул мяч».

Источник — ФК Олимпик

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