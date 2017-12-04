Зураб ОЧИГАВА: «Снег мешал играть обеим командам»

Футболисты донецкого «Олимпика» прокомментировали перипетии заснеженного матча во Львове с «Карпатами», который так и не был доигран . В перерыве арбитры приняли решение не продолжать игру из-за снегопада.

Зураб Очигава. «При таких погодных условиях играть очень тяжело, но были готовы к любому решению. Снег мешал играть обеим командам, было сложно подстроиться под такие условия, особенно ближе к перерыву. Но мы старались комбинировать, пока это еще было возможно. Мы неплохо атаковали, создали несколько хороших моментов и могли забивать больше».

Артем Кичак. «Погодные условия одинаковы и для нас, и для «Карпат». Не стал бы делать из этого проблему. Выйдя на поле, все забылось, все, что происходит вокруг, нас не должно было волновать. Переигровка? Это решают компетентные органы».

Я впервые в чемпионате пропустил в этом сезоне. Мякушко получил передачу, сблизился со мной. Он отпустил немного мяч, я в этот момент хотел успеть поймать, но не получилось – вингер львовян протолкнул мяч».