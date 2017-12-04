У жены Дарио Срны угнали автомобиль

Супруга капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны Мирела Форич стала жертвой грабителей, оставшись без средства передвижения. Неизвестный угнал автомобиль «Range Rover» 35-летней девушки. Инцидент произошел в Киеве в воскресенье, 3 декабря.
Мирела Форич сразу же обратилась в полицию. По факту угона автомобиля было открыто уголовное производство по статье 289 УК Украины.
Отметим, что Форич и Срна находятся в браке с 2010 года. У пары есть 7-летняя дочь Кася и двухлетний сын Карло.
Источник — Обозреватель
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