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У жены Дарио Срны угнали автомобиль

Мирела Форич стала жертвой грабителей в Киеве

  • 04.12.2017 15:10
  • 1157 просмотров
  • 4 комментария
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Instagram Мирелы Форич
© Instagram Мирелы Форич
Супруга капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны Мирела Форич стала жертвой грабителей, оставшись без средства передвижения. Неизвестный угнал автомобиль «Range Rover» 35-летней девушки. Инцидент произошел в Киеве в воскресенье, 3 декабря.
 
Мирела Форич сразу же обратилась в полицию. По факту угона автомобиля было открыто уголовное производство по статье 289 УК Украины.

Отметим, что Форич и Срна находятся в браке с 2010 года. У пары есть 7-летняя дочь Кася и двухлетний сын Карло.

Источник — Обозреватель

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 04.12.2017 15:21
    +2
    Застраховано.
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    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 04.12.2017 15:21
    +1
    Да и куй с ней!
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    Grey Eminence
    Grey Eminence, 04.12.2017 15:24
    +1
    Палкин скажет что банда Суркиса угнала!
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    icebeer
    online
      icebeer, 04.12.2017 15:29
    -2
    Tka4enko_85, 04.12.2017 15:21
    Да и куй с ней!
    Ты так же говорил,когда жена Реброва беременную девушку размазала по асфальту?
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