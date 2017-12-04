Матч Динамо - Партизан будет судить польская бригада арбитров

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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы 15:51 — tar00 а взагалі, дуже дивно, що хтось ще проявляє свій інтерес до надання послуг з боку наших арбітрів 15:50 — tar00 треба було їм бригаду з Годуляна, Бакса і Абдули вислати. нехай би Європа подивилась, з якими суд...