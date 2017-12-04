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Матч Динамо - Партизан будет судить польская бригада арбитров

Павел Гил назначен главным рефери поединка

  • 04.12.2017 15:05
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Матч Динамо - Партизан будет судить польская бригада арбитров
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
 
Главный арбитр поединка — Павел Гил. Пара лайнсменов — Конрад Сапела и Марчин Борковски.
 
В роли дополнительных ассистентов арбитра выступят Ярослав Пшибил и Петр Ласык. Четвертый рефери — Адам Купсик (все — Польша).
 
Встреча «Динамо» с «Партизаном» состоится в четверг, 7 декабря. Начало матча запланировано на 20:00.

Источник — MatchDay

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