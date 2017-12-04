Матч Динамо - Партизан будет судить польская бригада арбитров

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Главный арбитр поединка — Павел Гил. Пара лайнсменов — Конрад Сапела и Марчин Борковски.
В роли дополнительных ассистентов арбитра выступят Ярослав Пшибил и Петр Ласык. Четвертый рефери — Адам Купсик (все — Польша).
Встреча «Динамо» с «Партизаном» состоится в четверг, 7 декабря. Начало матча запланировано на 20:00.
Источник — MatchDay
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