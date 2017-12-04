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Манчестер Сити проведет в Харькове 4 дня

«Горожане» запланировали расширенную программу пребывания в Украине

  • 04.12.2017 14:54
  • 851 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Стала известна программа пребывания «Манчестер Сити» в Харькове в рамках шестого тура Лиги чемпионов.

«Горожане» прибудут в Харьков за два дня до матча – вечером четвертого декабря. 5 декабря «Манчестер Сити» проведет тренировку на стадионе «Металлист», а вечером главный тренер команды Хосеп Гвардиола даст пресс-конференцию с одним из игроков команды.

На тренировку «Сити» запросил 500 бутылок воды, чай, полотенца и 60 килограммов льда.

После игры британцы остаются в Харькове еще на одну ночь и отправятся домой лишь в обед четверга.

Интересно, что «Шахтер» предматчевую тренировку проведет в Киеве на Банникова утром 5-го декабря, а вечером Паулу Фонсека даст традиционную предматчевую пресс-конференцию, но уже на стадионе «Металлист».

Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится в среду 6 декабря в 21:45.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    aicraft1965
    online
      aicraft1965, 04.12.2017 14:59
    +1
    Давай уже! Встречаем!
    Ссылка
    willian87
    online
      willian87, 04.12.2017 15:18
    0
    aicraft1965, 04.12.2017 14:59
    Давай уже! Встречаем!
    он знает что тут обязательно надо выходить в желтых футболках ато&#65311;
    Ссылка
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