Матч Шахтер — Манчестер Сити посетит главный тренер сборной Бразилии

Матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и английским Манчестер Сити с трибун ОСК Металлист лично посмотрит тренер «пентакампеонов» Тите.
В ближайшую среду, 6 декабря, Шахтер в Харькове примет Манчестер Сити. Игра пройдет в рамках заключительного 6-го тура группового этапа самого престижного турнира Старого Света.
Этот матч с трибун харьковского ОСК Металлист посмотрит главный тренер сборной Бразилии Тите.
В составе Шахтера наставник «кудесников мяча» сможет просмотреть сразу нескольких потенциальных кандидатов в сборную — Исмаили и Бернарда, а также двух непосредственных подопечных — Фреда и Тайсона.
Марлоса Тите уже упустил, ведь он недавно принял украинское гражданство и был заигран за сборную Андрея Шевченко.
В составе Ман Сити также есть несколько игроков сборной Бразилии, но кто выйдет на поле ОСК Металлист предугадать невозможно, ведь «горожане» обеспечили себе первое место.
Источник — Football.ua
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