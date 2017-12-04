Матч Шахтер — Манчестер Сити посетит главный тренер сборной Бразилии

Матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и английским Манчестер Сити с трибун ОСК Металлист лично посмотрит тренер «пентакампеонов» Тите.

В ближайшую среду, 6 декабря, Шахтер в Харькове примет Манчестер Сити. Игра пройдет в рамках заключительного 6-го тура группового этапа самого престижного турнира Старого Света.

Этот матч с трибун харьковского ОСК Металлист посмотрит главный тренер сборной Бразилии Тите.

В составе Шахтера наставник «кудесников мяча» сможет просмотреть сразу нескольких потенциальных кандидатов в сборную — Исмаили и Бернарда, а также двух непосредственных подопечных — Фреда и Тайсона.

Марлоса Тите уже упустил, ведь он недавно принял украинское гражданство и был заигран за сборную Андрея Шевченко.

В составе Ман Сити также есть несколько игроков сборной Бразилии, но кто выйдет на поле ОСК Металлист предугадать невозможно, ведь «горожане» обеспечили себе первое место.