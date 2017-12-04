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Матч Шахтер — Манчестер Сити посетит главный тренер сборной Бразилии

Тите будет наблюдать за кандидатами в национальную команду

  • 04.12.2017 14:42
  • 844 просмотров
  • 2 комментария
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Goal UK. Тите
© Goal UK. Тите

Матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и английским Манчестер Сити с трибун ОСК Металлист лично посмотрит тренер «пентакампеонов» Тите.

В ближайшую среду, 6 декабря, Шахтер в Харькове примет Манчестер Сити. Игра пройдет в рамках заключительного 6-го тура группового этапа самого престижного турнира Старого Света.

Этот матч с трибун харьковского ОСК Металлист посмотрит главный тренер сборной Бразилии Тите.

В составе Шахтера наставник «кудесников мяча» сможет просмотреть сразу нескольких потенциальных кандидатов в сборную — Исмаили и Бернарда, а также двух непосредственных подопечных — Фреда и Тайсона.

Марлоса Тите уже упустил, ведь он недавно принял украинское гражданство и был заигран за сборную Андрея Шевченко.

В составе Ман Сити также есть несколько игроков сборной Бразилии, но кто выйдет на поле ОСК Металлист предугадать невозможно, ведь «горожане» обеспечили себе первое место.

Источник — Football.ua

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Комментарии
    lgpaladin
    lgpaladin, 04.12.2017 15:05
    0
    дополнительная мотивация детектед
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    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 04.12.2017 15:15
    +1
    А потом на чемпионате мира в России мы увидим дежавю: полуфинал 2014 Бразилия - Германия 1:7 и игра за третье место Бразилия - Голландия 0:3!
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