Непогода, троллинг и глупые удаления. Обзор 18-го тура УПЛ

Состоявшийся на выходных 18-й тур УПЛ прошел преимущественно в непростых погодных условиях. Если во время субботних матчей в Одессе и Харькове погоду еще можно было назвать футбольной, то в воскресенье погодные катаклизмы полным ходом влияли на игру: во Львове – непрекращающийся снегопад, в Киеве – пронизывающий дождь, а в Полтаве – густой туман.

Тем не менее, даже несмотря на погодные катаклизмы, посмотреть было на что. Пусть в некоторых матчах околофутбольные события были куда интереснее того, что происходило на поле.

Настрой тура

Поединок против «Мариуполя» для команды Александра Хацкевича по понятным причинам был сверхпринципиальным. Настрой хозяев поля, которые с первых минут без разведки бросились в атаку и начали создавать моменты у ворот Худжамова, не остудил даже немного нелогичный пропущенный мяч. Но уже в следующей атаке усилиями Гармаша динамовцы восстановили статус-кво. А на перерыв «Динамо» ушло, ведя в счете, забив мяч в раздевалку.

Как признался после игры Игорь Суркис, он просил перед игрой забить «Мариуполю» как можно больше. «Никогда этого не делаю, но в этот раз попросил ребят играть на максимальных скоростях и забить как можно больше. Я человек суеверный, но, тем не менее, сделал на этом акцент, поскольку считаю, что те нападки, которым мы подвергались за то, что не поехали в Мариуполь, были абсолютно несправедливыми». Динамовцы просьбу президента выполнили с лихвой, еще трижды огорчив Худжамова после перерыва.

Битва тура

Поединок в Полтаве между «Ворсклой» и «Александрией» получился одним из самих зрелищных в туре. Команда Владимира Шарана, провалив старт чемпионата, пытается подобраться к первой шестерке, а «Ворскла», которая в минувшем сезоне оказалась вне Топ-6, там прочно закрепиться. Обе команды действовали от ножа, пытаясь навязать сопернику свою игру. Лучше это получилось у «бело-зеленых», которые, забив два мяча в первом тайме, перестроились – и после перерыва играли на контратаках.

Для «Александрии» это поражение стало первым за последние пять туров, и Владимир Шаран взял вину на себя, отметив, что ошибся с составом. «В поражении моя вина. Надо было на этот матч не ставить определенных игроков. Видели, что поле тяжелое. Мы проиграли много борьбы на подборах мяча. Фамилии называть не хочу, это наше внутреннее дело. Но подбор мяча мы проиграли. Еще есть четыре тура. До шестого места шесть очков, но надо следить за своей игрой. Еще раз говорю, что виноват я»

Форсмажор тура

Поединок «Карпаты» - «Олимпик» во Львове не был доигран из-за обильного снегопада. Арбитр встречи Екатерина Монзуль в перерыве встречи приняла решение не выводить команды на второй тайм. Руководители клубов изначально договорились доиграть матч в понедельник, это подтвердил и президент УПЛ, но к вечеру стало понятно, что поле стадиона «Украина» подготовить не удастся, а на «Арене-Львов», очевидно, доиграть встречу не разрешили. Скорее всего, команды доиграют поединок уже на следующей неделе. Но на данный момент официального решения нет.

Креатив тура

Пока игроки «Карпат» и «Олимпика» в раздевалках отогревались горячим чаем, а Екатерина Монзуль советовалась с делегатом матча о том, какое решение принять, болельщики «Карпат» помогали расчищать газон от снега, и по ходу в центральном круге слепили снеговика, у которого вместо головы был футбольный мяч. Сделав селфи со своим творением, болельщики унесли снеговика за пределы поля, но матч все равно решили прекратить.

Ошибка тура

В дебюте встречи «Черноморец» - «Заря» арбитр Виталий Романов показал желтую карточку форварду хозяев Денису Васину за якобы симуляцию в штрафной. На повторах отчетливо видно, что Васин упал не по своей воле, а после касания Андриевского. Более того – через две минуты Романов за фол в центре поля показал Васину вторую желтую карточку и удалил с поля. Всего же арбитр из Днепра показал игрокам обеих команд 11 желтых и 3 красных карточки.

Дежавю тура

Защитник «Зари» Александр Сваток забил «Черноморцу» такой же гол, как и «Герте» в Лиге Европы. Снова повезло или все-таки наигранная комбинация?

Троллинг тура

Болельщики «Динамо» во время матча с «Мариуполем» вывесили баннер, адресованный генеральному директору «Шахтера» Сергею Палкину. «Цей банер – спроба відвернути увану від головної теми – матчу в Маріуполі».

Также ультрас прошлись и по вице-президенту «Мариуполя» Андрею Санину, вывесив баннер в виде загадки. «Гавкає та не кусає, хазяїна рудого має».

Фраза тура

После победы над «Мариуполем» президент «Динамо» Игорь Суркис дал волю эмоциям и потроллил соперника. «В спорте есть такое понятие, как принципиальность. Ребята сегодня показали ее на поле и, я бы сказал, загнали собаку в будку».

Гол тура

Грузинский хавбек «Ворсклы» Александр Кобахидзе красивым обводящим ударом снял все вопросы в поединке с «Александрией» (3:1).