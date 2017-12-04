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Юрий КОЛОМОЕЦ: «Превзошли соперника в желании и мотивации»

Нападающий «Ворсклы» - о победе над «Александрией»

  • 04.12.2017 14:26
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла
После победы «Ворсклы» над «Александрией» (3:1) в матче 18-го тура чемпионата Украины нападающий хозяев Юрий Коломоец поделился впечатлениями об уверенной победе над своей бывшей командой.
 
«Мы не планировали, с каким счетом побеждать. Важно было, несмотря на погоду и состояние поля, продемонстрировать хороший футбол. Три очка сегодня — это самое главное. Готовились к сложному матчу, потому что знали насколько и „Александрии“ необходимы были очки в борьбе за первую «шестерку». Как показала игра, в желании и мотивации мы превзошли соперника. В конце концов, очки нам нужны были не меньше чем им. К тому же, важно было победой завершить сезон дома. Надеюсь, удалось порадовать наших поклонников», — сказал Коломоец.

Источник — ФК Ворскла

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