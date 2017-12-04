Леон Горецка в январе определится со своим новым клубом

Полузащитник «Шальке-04 Леон Горецка заявил, что хочет определиться со своим следующим клубом в течение января.

По всей видимости, игрок сборной Германии не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт. Это означает, что через четыре недели Горецка сможет заключить предварительное соглашение с кем-либо из зарубежных клубов, чтобы летом уйти свободным агентом. Либо «Шальке-04» может попытаться продать свою звезду уже в январе.



Среди претендентов на 22-летнего полузащитника называются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Барселона», и Леон обещает вскоре сделать свой выбор.



«Я должен определиться, каким будет мой следующий шаг. Я должен учесть миллион вещей. Я тот человек, который очень дотошен в такого рода решениях. В голове я проигрываю все возможные сценарии. Поэтому мне требуется время».



«Никакого дедлайна не существует, но думаю, мы в заключительной фазе. Окончательное решение будет принято в январе», — цитирует Горецку Evening Standard.