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Леон Горецка в январе определится со своим новым клубом

Хавбек «Шальке» летом станет свободным агентом

  • 04.12.2017 14:16
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Полузащитник «Шальке-04 Леон Горецка заявил, что хочет определиться со своим следующим клубом в течение января.
По всей видимости, игрок сборной Германии не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт. Это означает, что через четыре недели Горецка сможет заключить предварительное соглашение с кем-либо из зарубежных клубов, чтобы летом уйти свободным агентом. Либо «Шальке-04» может попытаться продать свою звезду уже в январе.

Среди претендентов на 22-летнего полузащитника называются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Барселона», и Леон обещает вскоре сделать свой выбор.

«Я должен определиться, каким будет мой следующий шаг. Я должен учесть миллион вещей. Я тот человек, который очень дотошен в такого рода решениях. В голове я проигрываю все возможные сценарии. Поэтому мне требуется время».

«Никакого дедлайна не существует, но думаю, мы в заключительной фазе. Окончательное решение будет принято в январе», — цитирует Горецку Evening Standard.

Источник — Fapl.ru

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