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Виктор ВАЦКО: «У Вереса есть усталость»

Известный комментатор рассказал о поражении клуба от «Шахтера»

  • 04.12.2017 14:00
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ТК Футбол. Виктор Вацко
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился своими впечатлениями от матча 18-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Вересом».

«Верес» играет ограниченным количеством игроков. Мне кажется, что у команды усталость не столько физическая, а больше психологическая. Мне понравилось, что «Верес» вышел на поле не перепуганный. У них было несколько хороших выходов из обороны в атаку, неплохих контратак. Они не пришли закопаться, выкопать водяной ров вокруг штрафной площади. Они приехали играть в футбол. Другое дело, что немножко не вышло».

Источник — ТК Футбол

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