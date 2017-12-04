Виктор ВАЦКО: «У Вереса есть усталость»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился своими впечатлениями от матча 18-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Вересом».

«Верес» играет ограниченным количеством игроков. Мне кажется, что у команды усталость не столько физическая, а больше психологическая. Мне понравилось, что «Верес» вышел на поле не перепуганный. У них было несколько хороших выходов из обороны в атаку, неплохих контратак. Они не пришли закопаться, выкопать водяной ров вокруг штрафной площади. Они приехали играть в футбол. Другое дело, что немножко не вышло».