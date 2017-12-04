Гармаш забил 20-й гол за Динамо

Гол в ворота «Мариуполь» (5:1) стал для полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша юбилейным – 20-м в высшем отечественном дивизионе.

Свой первый мяч в составе основной команды «Динамо» Денис провел более семи лет назад – 23 июля 2010 года, когда принес победу в выездном поединке с харьковским «Металлистом» (1:2).

А наиболее результативным сезоном для Гармаша стал прошлый, 2016/2017 гг., когда он девять раз огорчал голкиперов команд-соперниц.