Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гармаш забил 20-й гол за Динамо

Футболист отправил мяч в ворота «Мариуполя»

  • 04.12.2017 13:35
  • 183 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Гол в ворота «Мариуполь» (5:1) стал для полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша юбилейным – 20-м в высшем отечественном дивизионе.

Свой первый мяч в составе основной команды «Динамо» Денис провел более семи лет назад – 23 июля 2010 года, когда принес победу в выездном поединке с харьковским «Металлистом» (1:2).

А наиболее результативным сезоном для Гармаша стал прошлый, 2016/2017 гг., когда он девять раз огорчал голкиперов команд-соперниц.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.